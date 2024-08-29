Фінансові новини
- |
- 29.08.24
- |
- 17:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар перейшов до зростання в парі з євро, стабільний до фунта та єни
16:18 29.08.2024 |
Курс долара США почав помірно зростати в парі з євро після публікації статданих з єврозони, що слабко змінюється до фунта стерлінгів і японської єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,08%, ширший WSJ Dollar Index знижується на 0,03%.
Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,1097 порівняно з $1,1120 на закриття попередньої сесії, євро втрачає 0,2%.
Вартість фунта стерлінгів становить $1,3187 проти $1,3190 за підсумками торгів у середу.
Курс долара щодо єни знаходиться на рівні 144,64 єни проти 144,59 єни напередодні.
У четвер стало відомо, що зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в серпні підвищився до 96,6 пунктів і оновив максимум з травня 2023 року. Липневе значення становило 95,8 пунктів, і консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав збереження показника на цьому рівні.
Пізніше в четвер трейдери чекають на публікацію попередніх даних про серпневу інфляцію в Німеччині та переглянуті дані про динаміку ВВП США за другий квартал.
У п'ятницю Мінторг США оприлюднить звіт про доходи та витрати американців за липень, що включає ключовий показник інфляції (індекс PCE), що відстежується Федеральною резервною системою (ФРС).
Наступне засідання Федрезерву відбудеться 17-18 вересня. Учасники ринку вбачають 63,5% шанс зниження ключової ставки на 25 базисних пунктів на цьому засіданні і 36,5% ймовірність зниження відразу на 50 б.п., показують дані CME FedWatch Tool.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін готує «економічне бронювання», воно може запрацювати вже у жовтні, – Железняк
|Україна може використовувати нідерландські F-16 у РФ - глава ЗС Нідерландів
|Генштаб ЗСУ підтвердив удари по об'єктах у трьох областях РФ
|Порушення Росією морської конвенції ООН: Арбітраж у Гаазі анонсував слухання по суті
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар перейшов до зростання в парі з євро, стабільний до фунта та єни
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.08.24
|Вперше в історії ринкова вартість інвесткомпанії перевищила $1 трильйон. Це фонд Воррена Баффета
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1909 грн/$1
|НБУ заборонив видачу готівки бізнесу за переказом без попереднього зарахування на рахунок
|Обсяг виданих іпотечних кредитів впав до мінімуму від початку року, – НБУ
Бізнес
|Microsoft злякалася реакції на припинення підтримки «Панелі керування» Windows і видалила згадку про це
|Багато нових автомобільних технологій «не потрібні» водіям – опитування
|Автомобілі Volkswagen отримають підтримку ігрового сервісу AirConsole
|Китайський автовиробник BYD оголосив про співпрацю з Huawei
|У Gmail на Android тепер є новий спосіб швидко відповідати на листи
|Google впроваджує додаток Essentials для зручного доступу до Photos, Messages та інших сервісів на нових ноутбуках Windows
|Простий «мозок» з гідрогелю «навчився» грати в Pong — нові можливості для адаптивних матеріалів