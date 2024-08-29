Долар перейшов до зростання в парі з євро, стабільний до фунта та єни

Курс долара США почав помірно зростати в парі з євро після публікації статданих з єврозони, що слабко змінюється до фунта стерлінгів і японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,08%, ширший WSJ Dollar Index знижується на 0,03%.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,1097 порівняно з $1,1120 на закриття попередньої сесії, євро втрачає 0,2%.

Вартість фунта стерлінгів становить $1,3187 проти $1,3190 за підсумками торгів у середу.

Курс долара щодо єни знаходиться на рівні 144,64 єни проти 144,59 єни напередодні.

У четвер стало відомо, що зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в серпні підвищився до 96,6 пунктів і оновив максимум з травня 2023 року. Липневе значення становило 95,8 пунктів, і консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав збереження показника на цьому рівні.

Пізніше в четвер трейдери чекають на публікацію попередніх даних про серпневу інфляцію в Німеччині та переглянуті дані про динаміку ВВП США за другий квартал.

У п'ятницю Мінторг США оприлюднить звіт про доходи та витрати американців за липень, що включає ключовий показник інфляції (індекс PCE), що відстежується Федеральною резервною системою (ФРС).

Наступне засідання Федрезерву відбудеться 17-18 вересня. Учасники ринку вбачають 63,5% шанс зниження ключової ставки на 25 базисних пунктів на цьому засіданні і 36,5% ймовірність зниження відразу на 50 б.п., показують дані CME FedWatch Tool.