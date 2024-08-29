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Вперше в історії ринкова вартість інвесткомпанії перевищила $1 трильйон. Це фонд Воррена Баффета
12:59 29.08.2024 |
Ринкова вартість інвестиційної компанії Berkshire Hathaway американського інвестбанкіра Воррена Баффетта вперше перевищила $1 трильйон.
Компанія мільярдера стала першою за межами технологічного сектора, яка здолала цю позначку, пише Bloomberg.
Станом 28 серпня акції Berkshire Hathaway зросли на 0,8%, а з початку року компанія подорожчала на 30%, перевищивши зростання індексу S&P 500, який виріс на 17%.
Ринкова вартість Berkshire зростала у середньому на 20% на рік з 1965 по минулий рік - це майже вдвічі більше, ніж річна прибутковість S&P 500 за той самий час. Це перетворило Баффета на одного з найбагатших людей у світі і, мабуть, на найкращого інвестора, зазначає Bloomberg.
Як повідомлялося, інвестиційний фонд Berkshire Hathaway американського мільярдера Воррена Баффета у другому кварталі продав половину своїх акцій Apple до обвалу на фондовому ринку США 5 серпня. Це суттєво вплинуло на інвесторів, але згодом падіння скоригувалося.
У підсумку обсяги готівки на рахунках Berkshire Hathaway зросли до рекордних $277 мільярдів станом на 30 червня.
93-річний Уоррен Баффет станом на 28 серпня посідає шостий рядок рейтингу глобального рейтингу Forbes, його статки оцінюються в $146 млрд.
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