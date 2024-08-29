Нацбанк посилює нагляд за фінансовим ринком

Національний банк України створив управління моніторингу пов'язаних осіб для посилення нагляду за фінансовим ринком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України змінив свою організаційну структуру з метою посилення нагляду за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов'язаних осіб. Для підвищення інституційної спроможності регулятора було вирішено реорганізувати відділ моніторингу пов'язаних з банками осіб та створити на його базі управління моніторингу пов'язаних осіб", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що ці організаційні зміни сприятимуть підвищенню ефективності виконання функцій щодо моніторингу та визначення осіб пов'язаними з банками.

Управління моніторингу пов'язаних осіб належить до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд", загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України з 1 жовтня 2024 року тимчасово запроваджує ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (P2P) задля боротьби зі злочинними переказами через картки підставних фізичних осіб.