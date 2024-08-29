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Нацбанк посилює нагляд за фінансовим ринком
09:15 29.08.2024 |
Національний банк України створив управління моніторингу пов'язаних осіб для посилення нагляду за фінансовим ринком.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Національний банк України змінив свою організаційну структуру з метою посилення нагляду за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов'язаних осіб. Для підвищення інституційної спроможності регулятора було вирішено реорганізувати відділ моніторингу пов'язаних з банками осіб та створити на його базі управління моніторингу пов'язаних осіб", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що ці організаційні зміни сприятимуть підвищенню ефективності виконання функцій щодо моніторингу та визначення осіб пов'язаними з банками.
Управління моніторингу пов'язаних осіб належить до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд", загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України з 1 жовтня 2024 року тимчасово запроваджує ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (P2P) задля боротьби зі злочинними переказами через картки підставних фізичних осіб.
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