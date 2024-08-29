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Волл-стріт закрилася падінням, в очікуванні звіту Nvidia
07:55 29.08.2024 |
Американські акції впали в середу перед квартальним звітом Nvidia, центральною подією тижня на Волл-стріт, яка може зруйнувати або додати нового палива до ралі, викликаного оптимізмом навколо штучного інтелекту.
Акції провідного продавця процесорів штучного інтелекту через звіт після закриття біржі впали на 2,1%, зменшивши свій ріст цього року до 154%.
Після кількох приголомшливих квартальних звітів Nvidia вважається найбільшим переможцем у сфері ШІ-технологій. Її останні результати викликають занепокоєння щодо збільшення і без того значних витрат Microsoft, Alphabet та інших великих гравців у гонці за домінування у сфері ШІ-технологій.
«Це була дитина з плакату для буму ШІ, і вона дійсно очолила його, тому ринку буде важко рухатися далі, незважаючи на розчарування від Nvidia», - попереджає Кіт Б'юкенен, старший портфельний менеджер в GLOBALT Investments в Атланті.
«Ніхто не знає, як довго Nvidia зможе продовжувати дивувати, але, звичайно, це не може тривати вічно», - додав Б'юкенен.
Ціни на опціони показують, що трейдери очікують зростання акцій Nvidia приблизно на 9,8% в четвер, на наступний день після того, як компанія повідомить про свої результати, свідчать дані аналітичної фірми ORATS.
Акції інших виробників чіпів також впали, а акції Broadcom і Advanced Micro Devices втратили більше 2% кожна.
Alphabet, що належить Google, Microsoft і Amazon втратили близько 1% кожен.
S&P 500 знизився на 0,60% і завершив сесію на рівні 5 592,18 пунктів.
Nasdaq знизився на 1,12% до 17 556,03 пунктів, а Dow Jones Industrial Average знизився на 0,39% до 41 091,42 пунктів.
З 11 галузевих індексів S&P 500 вісім знизились, на чолі з інформаційними технологіями, які впали на 1,3%, за ними на 1,05% знизились споживчі індекси.
Інвестори очікують, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки на своєму вересневому засіданні після того, як минулого тижня голова ФРС Джером Пауелл підтримав неминучу корекцію політики, що призвело до широкого зростання ринку.
Інструмент FedWatch від CME Group наразі прогнозує 64% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів і 37% - на 50 базисних пунктів.
Звіт про витрати на особисте споживання за липень, який має бути опублікований в п'ятницю, може дати подальше розуміння ймовірної траєкторії зниження ставки центральним банком.
Акції Super Micro Computer впали на 19% після того, як виробник серверів штучного інтелекту заявив, що відкладе подачу річного звіту за фінансовий рік, що закінчився 30 червня, на наступний день після того, як Hindenburg Research розкрив коротку позицію в компанії.
Ринкова вартість Berkshire Hathaway мільярдера Уоррена Баффета вперше перевищила $1 трлн. Її акції класу B зросли приблизно на 0,9%.
Акції, що знижуються, переважали акції, що зростають, в індексі S&P 500 у співвідношенні 1,3 до одного.
Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими - 9,9 мільярдів акцій, порівняно з середнім показником 11,7 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.
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