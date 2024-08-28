Українці надають перевагу безготівковим та безконтактним розрахункам

Статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, за перше півріччя 2024 року свідчить, що 94,3% всіх операцій були безготівковими.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

"Кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в першому півріччі 2024 року становила 4 123 млн шт., а їхня сума - 3 093,1 млрд грн. З них безготівковими були 3 887,8 млн операцій на загальну суму 1 995,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частка безготівкових операцій у першому півріччі 2024 року за сумою становила 64,5% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю - досягла 94,3% (за перше півріччя 2024 року - 66,3% та 93,4% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що найбільше операцій із використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах (73,1% та 45,7% відповідно), де було здійснено 2 841,3 млн операцій на суму 912,6 млрд грн.

Перекази з картки на картку у I півріччі 2024 року становили третину за сумою (32,2%) та майже десятину за кількістю (8,5%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,4% за сумою та 13,6% за кількістю.

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережі в червні порівняно з січнем зросла на 7,1% (до 480,6 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, - на 7,3% (до 495,4 тис. шт.).

За перше півріччя 2024 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 118,8 млн шт., що на 3% більше порівняно з січнем цього року.

У Нацбанку зауважують, що середня сума однієї операції становила: в торговельній мережі - 321 грн, з переказу з картки на картку - 1 936 грн, з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 497 грн.

У НБУ відзначають зростання популярності безконтактних платежів. Частка безконтактних операцій (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів) за перше півріччя 2024 року досягла 93,6% за сумою та 94,9% за кількістю. Безконтактними були 2 695,6 млн операцій на суму 854,6 млрд грн.

Кількість токенізованих платіжних карток з початку року зросла на 14% (до 14,1 млн шт.), що становить майже 27% від усіх активних карток.

Як повідомлялося, кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2023 рік становила 7 912,5 млн, а їхня загальна сума - 6 140,8 млрд грн. Із них в Україні здійснено 91,9% від кількості та 90,4% від суми всіх операцій з картками.