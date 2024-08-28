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Долар США впевнено зміцнюється до основних світових валют
15:52 28.08.2024 |
Долар США впевнено зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у середу.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,49%, ширший WSJ Dollar Index - 0,37%.
"Ми бачимо потенціал невеликого зміцнення долара, оскільки ефект від виступу голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла в Джексон-Хоулі знижується, і апетит до ризику на світових ринках слабшає", - зазначає аналітик ING Франческо Песоле, слова якого наводить The Wall Street Journal.
Минулої п'ятниці Пауелл дав зрозуміти, що американський ЦБ готовий до пом'якшення грошово-кредитної політики. Це зміцнило трейдерів у думці про те, що базову процентну ставку буде знижено Федрезервом у вересні.
Увагу валютного ринку цього тижня спрямовано на звіт про доходи і витрати американців за липень, що включає ключовий показник інфляції, який відстежує ФРС. Крім того, інвестори очікують попередніх даних про динаміку споживчих цін у єврозоні за серпень.
Пара євро/долар за даними на 15:15 кв торгується на рівні $1,1116 порівняно з $1,1186 на закриття попередньої сесії.
Євро подешевшає, якщо статистика покаже істотніше, ніж очікується, ослаблення інфляції в єврозоні цього місяця, зазначають експерти Commerzbank.
"Що різкішим буде сповільнення інфляції, то ймовірнішим буде зниження ключових відсоткових ставок Європейським центральним банком у вересні, а також надалі", - говорить аналітик Commerzbank з валютного ринку Антьє Префке.
За її словами, Commerzbank очікує зниження ставок європейським ЦБ на 150 базисних пунктів до середини 2025 року, Федрезервом - на 200 б.п.
Вартість фунта стерлінгів до долара під час торгів у середу становить $1,3210 проти $1,3260 за підсумками торгів у вівторок.
Курс долара щодо єни піднявся до 144,5 єни з 143,95 єни напередодні.
Заступник голови правління Банку Японії Ріодзо Хіміно в середу підтвердив намір регулятора продовжити підвищення відсоткових ставок, якщо ситуація з інфляцією і в японській економіці загалом відповідатиме прогнозам.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1329 юаня проти 7,1203 юаня на закриття попередньої сесії.
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