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Фонд декарбонізації України набув статусу фінансової установи
13:16 28.08.2024 |
Фінанси, Банки та банківські технології, ПЕК (газ та електроенергія)
Національний банк видав держкомпанії АТ "Фонд декарбонізації України" (ФДУ) ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як надання коштів і банківських металів у кредит. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Одночасно з отриманням ліцензії на діяльність фінансової компанії ФДУ набув статусу фінансової установи.
Компанія створена у 2012 році та 100% її акцій належать державі в особі Держагентства з енергоефективності та енергоощадження (Держенергоефективності).
ФДУ надає пільгові кредити на фінансування проєктів у сфері енергоефективності юрособам, ФОПам, комунальним підприємствам та органам місцевого самоврядування.
Також компанія забезпечує реалізацію держпрограм у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та скорочення викидів вуглецю.
За 2024 рік ФДУ надав фінансування на 400 млн грн.
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