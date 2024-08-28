Фонд декарбонізації України набув статусу фінансової установи

Національний банк видав держкомпанії АТ "Фонд декарбонізації України" (ФДУ) ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як надання коштів і банківських металів у кредит. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Одночасно з отриманням ліцензії на діяльність фінансової компанії ФДУ набув статусу фінансової установи.

Компанія створена у 2012 році та 100% її акцій належать державі в особі Держагентства з енергоефективності та енергоощадження (Держенергоефективності).

ФДУ надає пільгові кредити на фінансування проєктів у сфері енергоефективності юрособам, ФОПам, комунальним підприємствам та органам місцевого самоврядування.

Також компанія забезпечує реалізацію держпрограм у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та скорочення викидів вуглецю.

За 2024 рік ФДУ надав фінансування на 400 млн грн.