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АНАЛІТИКА

Фонд декарбонізації України набув статусу фінансової установи

 

Національний банк видав держкомпанії АТ "Фонд декарбонізації України" (ФДУ) ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як надання коштів і банківських металів у кредит. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Одночасно з отриманням ліцензії на діяльність фінансової компанії ФДУ набув статусу фінансової установи.

Компанія створена у 2012 році та 100% її акцій належать державі в особі Держагентства з енергоефективності та енергоощадження (Держенергоефективності).

ФДУ надає пільгові кредити на фінансування проєктів у сфері енергоефективності юрособам, ФОПам, комунальним підприємствам та органам місцевого самоврядування.

Також компанія забезпечує реалізацію держпрограм у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та скорочення викидів вуглецю.

За 2024 рік ФДУ надав фінансування на 400 млн грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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