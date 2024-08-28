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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2565 грн/$1
12:41 28.08.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 28 серпня 2024 року.
|Показник
|27.08.2024
|28.08.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41,2846
|41,2565
|-0.07
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 28 серпня - 41,3008 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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