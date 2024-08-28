Ціни на золото досягли рекордно високого рівня, оскільки долар відновлюється на тлі інфляції

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах в середу, оскільки долар відновився з 13-місячних мінімумів, при цьому основна увага залишається прикутою до майбутніх ключових даних по інфляції, які можуть дати додаткові підказки щодо процентних ставок.

Але жовтий метал залишився в полі зору піків, досягнутих цього місяця, оскільки геополітична нестабільність підживлювала попит на активи-прихістки, в той час як перспектива зниження процентних ставок в США також підтримувала високий попит на золото.

Спотове золото о 06:37 EET подешевшало на 0,5% до 2 512,88 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, подешевшали на 0,2% до 2 547,60 доларів за унцію. Минулого тижня cпотові ціни досягли рекордного рівня в $2 532. 05 за унцію.

Жовтий метал відірвався від рекордних максимумів, оскільки долар відновився з 13-місячних мінімумів, досягнутих на початку цього тижня.

Але золото все ще зберегло більшу частину свого прибутку, в той час як відновлення долара було обмеженим на тлі постійних ставок на те, що Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки з вересня.

За даними CME Fedwatch Tool, «голубині» коментарі чиновників ФРС підкріпили цю думку на останніх сесіях, коли трейдери розділилися в думках щодо зниження ставки на 25 або 50 базисних пунктів.

Дані по індексу цін PCE - ключовому показнику інфляції ФРС - будуть опубліковані в цю п'ятницю, і вони повинні дати більше підказок щодо шляху процентних ставок.

Зниження ставок є добрим знаком для золота, оскільки воно зменшує альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи. Це також сприяло притоку коштів в інші дорогоцінні метали, хоча вони значною мірою відставали від ралі золота протягом останнього місяця.

Ф'ючерси на платину впали на 0,8% до 959,40 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до 30,280 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь впали в середу, оскільки ралі червоного металу охололо, а нові побоювання щодо найбільшого імпортера - Китаю - ще більше підірвали ціни.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до $9 370,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,7% до $4,2715 за фунт.

Ціни на мідь різко зросли за останній місяць, оскільки вони відновилися з багатомісячних мінімумів, досягнутих у липні, на тлі постійних побоювань щодо уповільнення попиту.

Ці побоювання знову з'явилися цього тижня після того, як Канада запровадила високі торгові мита на китайський сектор електромобілів, що викликало гнів Пекіна.

Трейдери побоюються відновлення торговельної війни між Китаєм і Заходом, яка може ще більше зашкодити уповільненню економічного відновлення в Китаї і знизити його апетит до міді.

Сектор електромобілів також є ключовим джерелом попиту на мідь.