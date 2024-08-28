Акції в Азії падають в очікуванні прибутку Nvidia; Австралія просідає на липкому індексі споживчих цін

Більшість азіатських акцій відступили в середу, індекси технологічних компаній впали в очікуванні прибутку від фаворита ринку Nvidia, в той час як австралійські акції просіли на фоні високих показників інфляції.

Постійне занепокоєння щодо Китаю також тримало настрої щодо Азії на межі, після того як Канада заявила, що запровадить високі торгові мита на найбільшу економіку регіону.

Регіональні ринки сприйняли посередні сигнали з Волл-стріт, коли індекси Dow Jones Industrial Average та S&P 500 поповзли вгору до рекордних максимумів. Але NASDAQ Composite відстав на тлі певної обережності перед звітністю Nvidia. Очікування зниження ставок також стимулювали розворот з технологічного сектору в більш економічно чутливі сектори.

Ф'ючерси на американські фондові індекси впали на азіатських торгах.

Азійські біржі, які тяжіють до високих технологій, відступили в середу, а акції чіпмейкерських компаній неспокійно очікували звітності від корпорації NVIDIA.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,5%, а японський JP225 та гонконгський Hang Seng втратили близько 0,3% та 0,8% відповідно.

Основна увага буде зосереджена на тому, чи продовжує Nvidia отримувати вигоду від високого попиту на штучний інтелект - тенденції, яка призвела до зростання вартості акцій компанії майже на 160% у 2024 році.

Nvidia вважається флагманом індустрії штучного інтелекту, і будь-які результати її звітності, яка має бути опублікована сьогодні, ймовірно, вплинуть на азійські акції технологічних компаній.

Акції, безпосередньо пов'язані з Nvidia, виглядали неоднозначно. Тайванська TSMC не змінилася на торгах в Тайбеї, в той час як японський виробник обладнання для тестування напівпровідників Advantest Corp. підскочив майже на 3%.

Південнокорейський виробник мікросхем пам'яті SK Hynix Inc, основний постачальник Nvidia, впав на 0,1%. Semiconductor Manufacturing International Corp - найбільший виробник мікросхем в Китаї і місцевий конкурент Nvidia - впав більш ніж на 13%.

Австралійський ASX 200 був серед найгірших в Азії, втративши 0,6% після того, як дані по індексу споживчих цін за липень виявилися сильнішими, ніж очікувалося.

Базовий ІСЦ зріс на 3,5%, що трохи перевищило очікування і значно перевищило цільовий показник Резервного банку Австралії на рівні 2-3% на рік. Ці дані посилили занепокоєння, що стійка інфляція може призвести до підвищення процентної ставки РБА після того, як політики попередили про такий сценарій раніше в серпні.

Хоча базовий ІСЦ знизився, він все ще залишався відносно високим.

Азійські ринки також відступили. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,7% та 0,3% відповідно, оскільки настрої щодо країни погіршилися через запровадження Канадою високих торговельних тарифів на китайську індустрію електромобілів.

Хоча очікується, що економічний вплив тарифів буде негативним, інвестори побоюються початку нової торгової війни між Китаєм і Заходом, враховуючи, що США і Європейський Союз також запровадили подібні тарифи на початку цього року.

Деякі великі китайські компанії також очікують звітів про прибутки: виробники електромобілів BYD Co і Li Auto мають відзвітувати пізніше в середу.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися стримано, при цьому індекс зіткнувся з опором після того, як перетнув позначку в 25 000 пунктів.