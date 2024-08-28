Валюти торгуються в вузькому діапазоні, оскільки ринок очікує нових сигналів по ставці в США

У середу долар США утримувався біля найнижчого рівня більш ніж за рік по відношенню до кошика валют, а фунт стерлінгів торгувався біля багаторічних максимумів, оскільки ринки зосередилися на підказках щодо розміру широко очікуваного зниження процентної ставки в США в наступному місяці.

Криптовалюта біткоїн опинилася в центрі уваги на початку торгів в Азії, впавши більш ніж на 6% після падіння нижче рівня підтримки в районі 60 000 доларів.

Тим часом австралійський долар підскочив до багатомісячного максимуму після того, як останні дані про внутрішні споживчі ціни виявилися вище консенсусу, прискоривши зростання на 3,5% в річному обчисленні.

Але загальні рухи на валютному ринку стримані, оскільки трейдери очікують на нові натяки щодо стану найбільшої економіки світу.

Інвестори одностайні в тому, що Федеральний резерв почне знижувати процентні ставки наступного місяця після того, як минулого тижня голова Джером Пауелл зайняв «голубину позицію», а дебати зараз зосереджені на тому, чи буде це надвелике зниження на 50 базисних пунктів чи ні.

Згідно з FedWatch Tool від CME Group, ймовірність більшого зниження ставки становить 36%, в той час як тиждень тому вона становила 29%.

Ринки, які повністю налаштовані на зниження ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця, до кінця року очікують пом'якшення на трохи більше ніж 100 базисних пунктів.

Попередня оцінка валового внутрішнього продукту США у другому кварталі має бути опублікована цього тижня, разом з індексом витрат на особисте споживання (PCE), який є основним показником інфляції ФРС.

Але оскільки увага зміщується з інфляції на силу економіки, важливість даних PCE цього тижня є дискусійною, вважає Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

«Потрібен сильний сюрприз у бік підвищення, щоб розвіяти очікування численних скорочень ставки ФРС», - додав він.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика валют, в останній раз виріс на 0,07% до 100,67, що вище 13-місячного мінімуму в 100,51, досягнутого на попередній сесії.

За місяць курс долара впав більш ніж на 3%, що наближає його до найбільшого місячного падіння з листопада 2022 року.

Але з огляду на те, що ринки розраховують на послаблення у вересні, імпульс до зниження долара, схоже, слабшає, а підтримка сформувалася в районі 100,18/30, - сказав Сімпсон.

Стерлінг трохи знизився до $1,3250 після того, як у вівторок досяг найвищого рівня з березня 2022 року по відношенню до долара США на позначці $1,3269.

Євро знизився на 0,09% до $1,117375 і знаходився недалеко від 13-місячного максимуму, досягнутого на початку тижня.

Заступник голови Банку Японії Рьозо Хіміно в середу підтвердив позицію центрального банку, що він скоригує ступінь пом'якшення монетарної політики, якщо буде впевнений, що його економічні прогнози та цінові цілі будуть реалізовані.

Однак він підкреслив, що центральний банк залишатиметься пильним до розвитку подій на фінансових ринках.

Єна, схоже, в основному відмахнулася від цих зауважень, знизившись на 0,26% до 144,33 за долар, після тритижневого максимуму понеділка на рівні 143,45 проти долара США.

Австралійський долар досяг семимісячного максимуму в $0,6813 після того, як липневі дані про споживчі ціни показали зростання цін на 3,5% в річному обчисленні, що трохи перевищило прогнози про зростання на 3,4%. Востаннє він виріс на 0,1% до $0,67995.