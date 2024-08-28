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АНАЛІТИКА

Волл-стріт закрила торги зростанням, оскільки інвестори зосереджені на результатах Nvidia

07:54 28.08.2024 |

Фінанси

 

S&P 500 у вівторок завершив торги з підвищенням, а Dow Jones досяг рекордного закриття напередодні довгоочікуваного квартального звіту Nvidia, в середу, а також економічних даних, які очікуються пізніше цього тижня і можуть дати підказки щодо шляхів зниження процентних ставок.

Акції важких технологічних компаній торгувалися змішано, з акцентом на майбутні результати Nvidia, виробника мікросхем, що знаходиться в центрі ралі акція, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Акції Nvidia зросли на 1,5% і стали найбільш торгованою компанією на фондових біржах США, згідно з даними LSEG.

Зростання на 159% у 2024 році робить Nvidia найбільшим переможцем у сфері технологій ШІ, і її результати відповідають нещодавнім занепокоєнням щодо збільшення і без того значних витрат Microsoft, Alphabet та інших великих гравців у їхній гонці за домінування у сфері технологій ШІ, що розвиваються.

«Існує дуже, дуже висока планка, яку потрібно підняти не тільки для доходів і керівництва Nvidia, але і для історії, яку вони розповідають про стан ШІ, що піднімає технологічний сектор з недавнього занепаду», - сказав Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційних стратегій Baird.

Акції Apple закрилися на 0,4% вище, в той час як акції Amazon впали на 1,4%.

S&P 500 піднявся на 0,16% і завершив сесію на позначці 5 625,80 пунктів.

Nasdaq набрав 0,16% до 17 754,82 пунктів, а Dow Jones Industrial Average виріс на 0,02% до 41 250,50 пунктів, закрившись другий день поспіль на рекордно високому рівні.

З 11 галузевих індексів S&P 500 шість зросли, на чолі з сектором інформаційних технологій, який піднявся на 0,63%, за ним на 0,48% зросли фінансові індекси.

Дані у вівторок показали, що споживча довіра в США зросла до шестимісячного максимуму в серпні, в той час як споживачі також стали більш стурбовані ситуацією на ринку праці після того, як минулого місяця рівень безробіття підскочив до майже трирічного максимуму в 4,3%.

Інвестори чекатимуть на липневі дані щодо витрат на особисте споживання, які мають бути опубліковані в п'ятницю, щоб отримати додаткові підказки щодо потенційних темпів зниження ставок.

Трейдери зараз роблять бети на зниження процентної ставки на 25 або 50 базисних пунктів у вересні, згідно з CME Fed Watch Tool.

Тим часом, UBS Global Wealth Management підвищив ймовірність рецесії в США до 25% з 20%, посилаючись на слабкість на ринку праці.

Акції Paramount Global впали більш ніж на 7% після того, як Едгар Бронфман-молодший відмовився від купівлі компанії, розчистивши шлях для Skydance Media, яка отримала контроль над медіа-імперією Шарі Редстоун.

Акції Tesla впали на 1,9% після того, як Канада заявила, що запровадить 100% мито на імпорт китайських електромобілів. Мита поширюються на всі електромобілі, що поставляються з Китаю, в тому числі і на ті, що виробляє Tesla.

Індекс Super Micro Computer знизився на 2,6% після того, як короткий продавець Hindenburg Research заявив, що має коротку позицію в виробника серверів штучного інтелекту.

Індекс житла PHLX втратив 1,2% після того, як дані показали, що ціни на односімейні будинки впали в червні, оскільки більш високі іпотечні ставки тиснули на попит.

Падіння акцій перевищило зростання в індексі S&P 500 у співвідношенні 1,1 до одного.

Індекс S&P 500 показав 50 нових максимумів і 1 новий мінімум; Nasdaq зафіксував 62 нових максимуми і 57 нових мінімумів.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими - 8,6 мільярдів акцій, порівняно з середнім показником 11,9 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

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