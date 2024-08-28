Долар США стабільний до євро та єни, дешевшає до фунта стерлінгів

Долар США стабільний до євро та єни на торгах у вівторок, дешевшає до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Тиск на американську валюту чинять очікування значного пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС) цього року. Водночас попит на долар, як найнадійніший актив, зростає в умовах геополітичної напруженості, що, ймовірно, стримуватиме його ослаблення, зазначає Trading Economics.

Трейдери впевнені, що Федрезерв знизить базову процентну ставку на вересневому засіданні.

"Зараз питання не в тому, чи опустить ФРС ставку у вересні, а в тому, наскільки різко вона її опустить", - йдеться в огляді NatWest Markets, який цитує The Wall Street Journal.

Увагу валютного ринку цього тижня спрямовано на дані про ВВП США за другий квартал, а також на звіт про доходи і витрати американців за липень, що включає ключовий показник інфляції, який відстежує ФРС.

Пара євро/долар за даними на 15:00 кв торгується на рівні $1,1166 порівняно з $1,1163 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,3222 проти $1,3187 за підсумками торгів у понеділок.

Фунт, ймовірно, продовжить зміцнюватися до долара, оскільки ринок продовжує відігравати заяви глави Банку Англії Ендрю Бейлі в Джексон-Хоулі, зазначає аналітик ING Кріс Тернер, слова якого наводить The Wall Street Journal.

На відміну від голови ФРС Джерома Пауелла, Бейлі наголосив на тривалому занепокоєнні з приводу інфляції, а також на ослабленні негативних економічних наслідків жорсткої грошово-кредитної політики, каже Тернер.

Курс долара щодо єни піднявся під час торгів до 144,56 єни з 144,52 єни напередодні. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1276 юаня проти 7,1227 юаня на закриття ринку в понеділок.