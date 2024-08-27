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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2846 грн/$1
12:40 27.08.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 27 серпня 2024 року.
|Показник
|26.08.2024
|27.08.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41,3587
|41,2846
|0.075
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 27 серпня - 41,3591 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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