Валюти тупцюють на місці, оскільки ризики на Близькому Сході стримують оптимізм щодо зниження ставок

Долар виріс у вівторок, а основні валюти торгувалися в бічному тренді, оскільки тривале занепокоєння з приводу напруженості на Близькому Сході частково нівелювало оптимізм інвесторів щодо неминучого зниження процентних ставок в США.

Геополітичні ризики стримували ранні валютні рухи, хоча побоювання ескалації конфлікту після великого обміну ракетами між Ізраїлем і Хезболлою на вихідних вщухли.

Востаннє єна знизилась на 0,2% до 144,82 за долар, втративши частину прибутку, отриманого, як актив-прихісток на попередній сесії, коли вона зросла до тритижневого максимуму в 143,45 за долар.

Євро та фунт стерлінгів трохи знизились до $1,1161 та $1,3182 відповідно, хоча обидві валюти були недалекі від своїх нещодавніх багатомісячних максимумів.

Канадський долар майже не змінився і склав 1,3487 за долар США, подолавши п'ятимісячний пік за одну ніч на тлі зростання цін на нафту.

«Ринок трохи перепочив і чекає виходу ключових даних, - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

«З огляду на те, що цього тижня виходять дані другого рівня, це сприяє тому, що в найближчій перспективі ситуація буде більш мінливою».

Тим не менш, основні валюти тримаються біля історичних максимумів, а долар - біля найнижчого рівня за останній рік, чому сприяє ймовірність зниження ставки в США у вересні після того, як голова ФРС Джером Пауелл в п'ятницю в своїй промові в Джексон-Хоулі більш-менш натякнув на такий крок.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі також заявила в понеділок, що зниження вартості запозичень на чверть відсоткового пункту в наступному місяці є ймовірним.

По відношенню до кошика валют долар виріс на 0,05% до 100,90, після 13-місячного мінімуму в 100,53, досягнутого на попередній сесії.

Агресивний цикл підвищення ставок ФРС та очікування того, наскільки ще можуть зрости ставки в США, були величезним рушієм сили долара протягом останніх двох років, що тримало інші валюти, зокрема японську єну, під тиском.

«Зараз питання вже не в тому, чи збирається ФРС знижувати ставки у вересні, а в тому, наскільки», - сказав Девід Чао, стратег Invesco по глобальним ринкам Азійсько-Тихоокеанського регіону, колишній японець.

«Пауелл залишив двері відкритими для більших скорочень у разі погіршення умов праці. Інвестори вважають, що ФРС, схоже, готова знижувати ставки швидше, ніж очікувалося раніше».

Ринки вже повністю врахували зниження ставки в наступному місяці і очікують, що до кінця року вона знизиться приблизно на 100 базисних пунктів.

Австралійський долар знизився на 0,05% до $0,6768, хоча і залишився недалеко від місячного максимуму в $0,67985, досягнутого в п'ятницю.

Новозеландський долар знизився на 0,08% до $0,6199, але так само недалеко відійшов від п'ятничного максимуму в $0,6236, найсильнішого рівня за останні сім місяців.