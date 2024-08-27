S&P 500 знизився через падіння акцій Nvidia

S&P 500 знизився в понеділок через падіння акцій Nvidia, лідера в галузі штучного інтелекту, напередодні квартального звіту компанії, в той час як інвестори очікували даних по інфляції, щоб отримати підказки про шляхи зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Технологічний індекс Nasdaq також знизився, але промисловий індекс Доу-Джонса був підтриманий зростанням акцій Caterpillar та American Express приблизно на 1%, і завершив тиждень з невеликим підвищенням.

Акції Nvidia впали на 2,25% напередодні свого звіту в середу, що має стати найбільш очікуваною подією тижня на американському фондовому ринку.

Деякі інвестори занепокоєні тим, що будь-що, окрім блискучого прогнозу від Nvidia, може зруйнувати ралі компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, включаючи Microsoft, Alphabet і Meta Platforms.

«Nvidia може розчарувати. Я думаю, що коли ви досягаєте точки, коли більшість навіть не підозрює, що може бути погана новина, зазвичай саме тут ви її і отримуєте», - попередив Джейк Доллархайд, генеральний директор Longbow Asset Management в Талсі, штат Оклахома.

Акції PDD Holdings, що котируються на біржі США, впали майже на 29% після того, як власник Temu не виправдав очікування ринку щодо доходів у другому кварталі.

Акції Tesla втратили 3,2% після того, як Канада, слідом за США та Європейським Союзом, заявила, що запровадить 100% тариф на імпорт китайських електромобілів.

S&P 500 знизився на 0,32% і завершив сесію на рівні 5 616,84 пунктів.

Nasdaq знизився на 0,85% до 17 725,77 пунктів, а Dow Jones Industrial Average виріс на 0,16% до 41 240,52 пунктів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 шість знизилися, на чолі зі зниженням індексу інформаційних технологій на 1,12%, за ним на 0,81% знизився індекс споживчих товарів на власний розсуд.

Індекс енергетичного сектору підскочив на 1,11% після повідомлень про перебої з постачанням нафти на фоні геополітичного конфлікту на Близькому Сході, що призвело до зростання цін на нафту.

Акції Boeing впали на 0,85% після того, як NASA обрало SpaceX, а не Starliner авіабудівника, для повернення своїх астронавтів з космосу в наступному році.

У п'ятницю Уолл-стріт зросла, а індекс S&P 500 наблизився до рекордних максимумів після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що «настав час» знизити вартість запозичень у світлі зменшення ризику зростання інфляції і помірного попиту на робочу силу.

Згідно з інструментом FedWatch від CME Group, грошові ринки вказують трейдерам на 70% ймовірність зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів і на 30% - на 50 базисних пунктів у вересні.

Очікувані в п'ятницю дані про витрати на особисте споживання за липень, які є ключовим показником інфляції центрального банку, можуть дати більше розуміння траєкторії пом'якшення монетарної політики.

Цього тижня будуть опубліковані результати Dell, Salesforce, Dollar General та Gap.

В індексі S&P 500 емісії, що зростають, переважають над тими, що падають, у співвідношенні 1,1 до одного.

На фондовому ринку США акції, що падають, переважали акції, що зростають, у співвідношенні 1,2 до одного.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими - 9,5 мільярдів акцій, порівняно з середнім показником 11,9 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.