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Обсяг 3-міс. депозитних сертифікатів виріс на 12 млрд грн - НБУ
23:43 26.08.2024 |
Національний банк України (НБУ) у п'ятницю, 23 серпня, на тендері щодо розміщення тримісячних депозитних сертифікатів продав їх на 12,02 млрд грн.
Згідно з інформацією Нацбанку, завдяки тому, що погашення цих інструментів протягом останніх двох тижнів не здійснювалося, обсяг тримісячних депосертифікатів у обігу збільшився на 12,02 млрд. грн. - до 168,26 млрд. грн.
Вказується, що кількість банків-учасників збереглася на тому ж рівні, що й на попередньому тендері - 22.
Щодо продажу депозитних сертифікатів "овернайт", то протягом двох тижнів обсяг їх розміщення коливався від 324,21 млрд грн до 372,16 млрд грн серед 53-60 банків.
Обсяг обов'язкових резервів з 11 серпня до 10 вересня становить 389,17 млрд грн, що на 4,1 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді.
Як повідомлялося, правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку 13% річних із 26 липня 2024 року. Розміри ставок за тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування залишилися на рівні 16% та 17% відповідно.
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