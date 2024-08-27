Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, дешевшає в парі з ієною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.

Раніше під час торгів у понеділок DXY опускався до мінімуму з липня 2023 року, проте потім розвернувся вгору.

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл заявив у Джексон-Хоулі в п'ятницю, що регулятор готовий до зниження базової відсоткової ставки, однак терміни і швидкість пом'якшення політики залежатимуть від низки факторів. Це затвердило інвесторів у думці про те, що ставку буде знижено американським ЦБ на вересневому засіданні.

«Зараз питання не в тому, чи опустить ФРС ставку у вересні, а в тому, наскільки різко вона її опустить», - йдеться в огляді NatWest Markets, який цитує The Wall Street Journal.

Експерти NatWest очікують, що Федрезерв знизить ставку на 150 базисних пунктів (б.п.) до кінця поточного року, тоді як ринок, за даними Refinitiv, очікує її зменшення на 100 б.п.

Європейська валюта подорожчала на 0,7% до долара в п'ятницю на заявах Пауелла, проте слабкі статдані з Німеччини, опубліковані в понеділок, підвищили впевненість трейдерів у тому, що і Європейський центральний банк буде змушений пом'якшити політику у вересні. На цьому тлі євро перейшов до зниження в парі з доларом.

Пара євро/долар за даними на 15:15 кв торгується на рівні $1,1170 порівняно з $1,1194 на закриття попередньої сесії.

Індекс довіри німецьких підприємців до економіки країни в серпні знизився за підсумками четвертого місяця поспіль. Значення індикатора, що розраховується мюнхенським інститутом економічних досліджень Ifo, зменшилося до 86,6 пункту з липневих 87 пунктів.

"Є відчуття, що курс євро до долара піднявся вище, ніж це виправдано фундаментальними факторами", - зазначає директор зі стратегії на валютному ринку Danske Bank Research Крістофер Кьяер Ломхольт. Справедливим, на його думку, наразі є курс $1,1 за євро.

Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,3195 проти $1,3217 за підсумками торгів у п'ятницю.

Курс долара щодо єни опустився під час торгів до 144,11 єни зі 144,37 єни на закриття попередньої сесії. Глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, виступаючи в парламенті країни в п'ятницю, що ЦБ готовий продовжувати підвищення ключової ставки, якщо динаміка інфляції і ВВП відповідатиме його прогнозам.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1241 юаня проти 7,1168 юаня в п'ятницю.