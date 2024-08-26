Фінансові новини
- |
- 26.08.24
- |
- 15:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Два майнінгові пули контролюють понад 55% хешрейту біткоїна
Два майнінгові пули контролюють майже 56% поточного хешрейту біткоїна, згідно з даними BTC.com. Йдеться про компанії Foundry USA та AntPool.
Дані щодо хешрейту та його розподілу серед майнінгових пулів. Джерело: BTC.com.
Згідно зі статистикою платформи, станом на 26 серпня 2024 року середній хешрейт біткоїна становить 644,4 EH/s. Найбільшим майнінговим пулом є американська фірма Foundry USA, яка належить корпорації Digital Currency Group (DCG) - материнській компанії фінансового гіганта Grayscale Investments.
На частку Foundry USA припадає майже 196,9 EH/s від глобального хешрейту. У відсотковому вираженні це становить близько 30,6%.
Іншим значущим гравцем у цьому сегменті є китайська фірма AntPool. Її контролює технологічний важковаговик Bitmain Technologies зі штаб-квартирою в Пекіні. На момент підготовки матеріалу AntPool має хешрейт у 163 EH/s - 25,3% від загального показника.
Біткоїн-розробник Люк Дашжр підкреслює, що зосередження хешрейту в руках кількох великих компаній несе загрозу для біткоїна. За його словами, це безпосередньо впливає на децентралізовану природу першої криптовалюти.
Деякі представники криптоспільноти поділяють думку програміста. Вони зазначають, що за таких обставин так звана атака 51% на мережу біткоїна вже не є чимось неймовірним.
Хоча зараз майже 56% хешрейту перебуває під контролем компаній-конкурентів із двох країн-суперниць, сам факт їхнього домінування несе загрозу для активу, впевнена частина користувачів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Ми з партнерами нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів
|Шмигаль: 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки
|Україна використала зброю «нового класу». Що відомо про ракету-дрон «Паляниця»
|ДБР відкрило справу за фактом виїзду нардепа Дмитрука за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Два майнінгові пули контролюють понад 55% хешрейту біткоїна
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3587 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.08.24
|Нацбанк другий тиждень не купує валюту
|Золото утримує позиції на очікуваннях зниження ставки в США у вересні
|Азійські акції зростають на очікуваннях зниження ставок. Єна стримує зростання
|Долар падає проти єни, коливається біля дворічного мінімуму до фунта стерлінгів після «голубиного» повороту ФРС
Бізнес
|BMW вперше випередив Tesla за продажем електромобілів у Європі
|Хакер зломав акаунт McDonald’s в Instagram для реклами мемкоїна
|Російському бізнесу остаточно закриють доступ до хмарних сервісів Microsoft
|Ford переглядає плани щодо електромобілів та скасовуючи деякі моделі, щоб скоротити витрати
|ЄС введе 9% мита на електромобілі Tesla з Китаю
|Купівля Twitter Маском – найгірша угода для банків з часів фінансової кризи – WSJ
|Bloomberg: Apple вироблятиме iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max в Індії