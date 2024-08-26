Два майнінгові пули контролюють понад 55% хешрейту біткоїна

Два майнінгові пули контролюють майже 56% поточного хешрейту біткоїна, згідно з даними BTC.com. Йдеться про компанії Foundry USA та AntPool.

Дані щодо хешрейту та його розподілу серед майнінгових пулів. Джерело: BTC.com.

Згідно зі статистикою платформи, станом на 26 серпня 2024 року середній хешрейт біткоїна становить 644,4 EH/s. Найбільшим майнінговим пулом є американська фірма Foundry USA, яка належить корпорації Digital Currency Group (DCG) - материнській компанії фінансового гіганта Grayscale Investments.

На частку Foundry USA припадає майже 196,9 EH/s від глобального хешрейту. У відсотковому вираженні це становить близько 30,6%.

Іншим значущим гравцем у цьому сегменті є китайська фірма AntPool. Її контролює технологічний важковаговик Bitmain Technologies зі штаб-квартирою в Пекіні. На момент підготовки матеріалу AntPool має хешрейт у 163 EH/s - 25,3% від загального показника.

Біткоїн-розробник Люк Дашжр підкреслює, що зосередження хешрейту в руках кількох великих компаній несе загрозу для біткоїна. За його словами, це безпосередньо впливає на децентралізовану природу першої криптовалюти.

Деякі представники криптоспільноти поділяють думку програміста. Вони зазначають, що за таких обставин так звана атака 51% на мережу біткоїна вже не є чимось неймовірним.

Хоча зараз майже 56% хешрейту перебуває під контролем компаній-конкурентів із двох країн-суперниць, сам факт їхнього домінування несе загрозу для активу, впевнена частина користувачів.