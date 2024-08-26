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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3587 грн/$1
12:44 26.08.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 26 серпня 2024 року.
|Показник
|23.08.2024
|26.08.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41,2862
|41,3587
|0.18
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 26 серпня - 41,2236 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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