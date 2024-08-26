Золото утримує позиції на очікуваннях зниження ставки в США у вересні

Ціни на золото в понеділок утрималися на тлі ослаблення долара і прибутковості казначейських облігацій після того, як оптимістичні заяви голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла закріпили очікування щодо зниження ставки у вересні.

Станом на 05:11 EET спотовий курс золота стабілізувався на рівні 2511,04 доларів за унцію, після зростання більш ніж на 1% на попередній сесії. Ф'ючерси на американське золото не змінилися і склали $2 546,40.

У п'ятницю Пауелл схвалив швидкий початок зниження ставок, заявивши, що подальше охолодження на ринку праці було б небажаним.

Долар коливався біля найнижчого рівня за 13 місяців, що зробило золото дешевшим для власників інших валют, в той час як прибутковість 10-річних облігацій також знизилася.

«Золото залишатиметься в моді серед інвесторів доти, доки долар буде слабшати напередодні очікуваного зниження ставок. Якщо прибутковість в США залишатиметься стриманою, золото може спробувати піднятися до 2550 доларів цього тижня, якщо спочатку буде подолано опір на рівні 2530 доларів», - сказав Тім Уотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

«Золото в основному перебуває в режимі консолідації, оскільки трейдери вирішують, наскільки сильно ми можемо знизити ставку у вересні».

Згідно з даними CME FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) становить 64%, а ймовірність зниження на 50 б.п. - 36%. Низькі процентні ставки, як правило, підвищують привабливість бездохідних злитків.

У той же час, як очікується, експорт золота з Перу до Індії в 2024 році підскочить на 36% до рекордних $3 млрд завдяки зростаючому попиту з боку другого за величиною споживача в світі, заявив в п'ятницю високопоставлений чиновник.

На геополітичному фронті в неділю Хезболла запустила ракету і безпілотник по Ізраїлю, що викликало ізраїльські повітряні удари по Лівану, що стало найбільшим зіткненням за 10 місяців прикордонного конфлікту.

Спотове срібло впало на 0,4% до $29,70 за унцію, платина знизилась на 0,5% до $957,88, а паладій втратив 0,8% до $954,92.