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АНАЛІТИКА

Долар падає проти єни, коливається біля дворічного мінімуму до фунта стерлінгів після «голубиного» повороту ФРС

07:43 26.08.2024 |

Фінанси

 

У понеділок єна зросла до тритижневого максимуму по відношенню до долара після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл різко змінив свою позицію на «голубину», а голова Банку Японії Кадзуо Уеда - на «яструбину».

Американська валюта коливалася біля найнижчого рівня за 13 місяців по відношенню до євро. Долар також просів ближче до рівнів, які востаннє спостерігалися в березні 2022 року по відношенню до фунта стерлінгів, а коментарі голови Банку Англії Ендрю Бейлі про те, що ще «занадто рано оголошувати перемогу» над інфляцією, свідчать про менш агресивну позицію щодо зниження процентних ставок, ніж у ФРС.

Долар впав на 0,59% до 143,56 єни вперше з 5 серпня рано вранці в понеділок після позаминулого зниження на 0,25%.

Фунт стерлінгів стабільно тримався на рівні $1,3215 після того, як у п'ятницю вперше за 17 місяців підскочив до $1,32295.

Хоча чиновники ФРС висловлювалися все більш обережно напередодні щорічного симпозіуму ФРС в Джексон-Холі, Пауелл в п'ятницю «використовував більш жорстку мову», ніж його колеги, виступаючи з програмною промовою, сказав Тапас Стрікленд, керівник відділу ринкової економіки в Національному банку Австралії.

«Важливо, що в промові була помітна відсутність застережень, таких як «поступово/поступовість», що, «ймовірно, і схвилювало ринки», - сказав Стрікленд.

В Азії Уеда з Банку Японії, який виступав у парламенті раніше в п'ятницю, «дотримувався сценарію, що Банку Японії необхідно скоригувати ступінь пом'якшення - центральний банк виступає за подальше підвищення процентної ставки з низького рівня - і він применшив значення липневого підвищення ставки для ринкових потрясінь», - сказав Стрікленд.

Багато учасників ринку очікували, що Уеда може виступити з менш яструбиною нотою на спеціальній сесії парламенту, яка була скликана на тлі критики несподіваного підвищення ставки минулого місяця, що сприяло швидкому розгортанню ведмежих бетів на єну і агресивному розпродажу японських акцій.

Індекс долара - який вимірює курс валюти по відношенню до кошика з шести основних валют, включаючи євро, фунт стерлінгів та єну - зупинився на позначці 100,64, трохи нижче 13-місячного мінімуму 100,60, досягнутого наприкінці минулого тижня.

Курс євро майже не змінився і склав $1,1190, недалеко від п'ятничного максимуму в $1,1201, рівня, який востаннє бачили в липні минулого року. І це незважаючи на те, що джерела Reuters повідомили, що політики Європейського центрального банку вишикувалися в чергу за черговим зниженням ставок 12 вересня.

Трейдери одностайно очікують, що ФРС почне свою кампанію пом'якшення 18 вересня, але вбачають 36,5% шансів на надвелике зниження ставки на 50 базисних пунктів, згідно з CME FedWatch Tool. Це в порівнянні з 25% шансів тижнем раніше.

Австралійський долар знизився на 0,1% до $0,6790, але все ще залишається близьким до п'ятничного піку в $0,67985, найвищого рівня з 11 липня.

Китайський юань на офшорних торгах трохи піднявся до 7,1130 за долар, що є найвищим рівнем з 5 серпня.

Провідна криптовалюта біткоїн додала 0,9% до $64 271,60.
За матеріалами: investing.com
 

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