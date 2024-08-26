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Волл-стріт різко зросла, оскільки Пауелл зміцнив сподівання на зниження ставки у вересні
07:28 26.08.2024 |
Американські акції зросли в п'ятницю, оскільки оптимістичні заяви голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла зміцнили очікування того, що центральний банк знизить облікову ставку у вересні.
У довгоочікуваних коментарях перед економічним симпозіумом в Джексон-Холі Пауелл сказав, що «настав час» знизити цільову ставку ФРС і що «ризики зростання інфляції зменшилися».
«Ми не бачимо і не вітаємо подальшого ослаблення умов на ринку праці», - додав Пауелл у своїй промові, яка, схоже, майже гарантувала зниження ставки на засіданні наступного місяця, що стане першим таким зниженням за останні чотири роки.
«Довге очікування закінчилося», - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі, штат Небраска. «Це був той самий «голубиний» поворот, на який чекали учасники ринку».
«ФРС явно переходить до табору «голубиних», і Пауелл чітко дав зрозуміти, що вересень стане початком численних знижень ставок до кінця цього року», - додав Детрік.
Всі три основні фондові індекси США підскочили після оприлюднення заздалегідь підготовленої заяви Пауелла, причому найбільше зросли мега-компанії Nvidia, Apple і Tesla.
Компанії з меншою капіталізацією та регіональні банки показали кращі результати, піднявшись на 3,2% та 4,9% відповідно.
«Фінансові показники перебувають на рекордно високому рівні, з величезним сплеском з боку регіональних банків», - сказав Детрік. «Можна подумати, що якби на горизонті була велика катастрофа або рецесія, регіональні банки та фінансові показники не були б такими сильними, як зараз».
Всі три індекси зафіксували щотижневе зростання, спираючись на найбільший в цьому році відсотковий прирост позаминулого тижня, від п'ятниці до п'ятниці.
Поточного тижня ФРС, залежатиме від даних, і буде розглядати цілий ряд економічних показників перед прийняттям рішення по процентній ставці у вересні, в тому числі переглянутий ВВП за другий квартал, який буде опублікований Міністерством торгівлі, і широкий звіт про витрати на особисте споживання (PCE), який включає в себе основний показник інфляції, індекс цін PCE.
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 462,3 пункти, або на 1,14%, до 41 175,08, S&P 500 - на 63,97 пункти, або на 1,15%, до 5 634,61, а Nasdaq Composite - на 258,44 пункти, або на 1,47%, до 17 877,79.
Всі 11 основних секторів S&P 500 завершили сесію в плюсі, причому найбільший відсоток приросту продемонстрували акції ринку нерухомості, які зросли на 2,0%.
Компанія Workday перевершила квартальні очікування щодо прибутку і оголосила про план викупу акцій на суму 1 мільярд доларів, завдяки чому акції компанії, що займається програмним забезпеченням для управління персоналом, зросли на 12,5%, що є найбільшим відсотковим приростом на Nasdaq.
Акції Ross Stores зросли на 1,8% після того, як дисконтний ритейлер підвищив прогноз прибутку на 2024 фінансовий рік.
Акції материнської компанії Turbo Tax, Intuit, просіли на 6,8% у відповідь на розчаровуючу квартальну виручку.
На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість випусків акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 8,08 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 3,68 до 1 було на користь тих, що зростають.
Індекс S&P 500 досяг 81 нового 52-тижневого максимуму і не зафіксував жодного нового мінімуму; індекс Nasdaq Composite зафіксував 149 нових максимумів і 51 новий мінімум.
Обсяг торгів на американських біржах склав 10,57 мільярдів акцій, порівняно з 11,88 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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