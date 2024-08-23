Долар США стабільний у парі з євро, дешевшає до фунта та єни

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у п'ятницю, дешевшає до фунта стерлінгів та єни.

Увага ринку прикута до щорічного економічного симпозіуму у Джексон-Хоулі, який традиційно організовує Федеральний резервний банк (ФРБ) Канзас-Сіті. У п'ятницю о 17:00 EET на заході виступить голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл. Пізніше також відбудеться виступ глави Банку Англії Ендрю Бейлі.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,06% під час торгів, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.

Напередодні DXY виріс на 0,5% на тлі позитивних статданих щодо економіки США, які послабили впевненість трейдерів у тому, що ФРС пом'якшуватиме грошово-кредитну політику настільки агресивно, як припускає ринок, що прогнозує зниження ставки на 100 б. п. на решті трьох засідань, які залишилися цього року.

Пауелл, ймовірно, підтвердить у своєму виступі, що Федрезерв готовий розпочати пом'якшення політики у вересні, зазначає Trading Economics. При цьому він навряд чи чітко позначить, якими будуть темпи зменшення ставки.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,1118 порівняно з $1,1113 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,3130 проти $1,3093 за підсумками торгів у четвер.

Як ФРС, так і Європейський центральний банк, імовірно, знизять ставки у вересні, тоді як Банк Англії, найімовірніше, не змінюватиме ключової ставки, вважають експерти UBS Global Wealth Management. Британський ЦБ, на їхню думку, почекає із наступним зменшенням ставки до листопада.

Це може сприяти зміцненню фунта найближчими тижнями, зазначає в огляді UBS Global, який цитує The Wall Street Journal.

Курс долара щодо єни опустився під час торгів до 145,99 єни з 146,3 єни на закриття попередньої сесії. Глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, виступаючи в парламенті країни в п'ятницю, що ЦБ готовий продовжувати підвищення ключової ставки, якщо динаміка інфляції та ВВП відповідатиме його прогнозам.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1395 юаня проти 7,1468 юаня напередодні.