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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2062 грн/$1
12:48 23.08.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 23 серпня 2024 року.
|Показник
|22.08.2024
|23.08.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41,2868
|41,2062
|-0.20
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 23 серпня - 41,2975 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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