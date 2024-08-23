Ціни на золото відновлюються після падіння з рекордних максимумів перед виступом Пауелла, в центрі уваги - зниження ставок

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у п'ятницю після падіння з рекордних максимумів попередньої сесії, оскільки обережність перед виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла надала деяку підтримку долару.

На початку тижня жовтий метал досяг рекордних максимумів на тлі зростаючої впевненості в тому, що ФРС почне знижувати процентні ставки з вересня. Хоча ціни відступили на тлі деякої фіксації прибутку, золото все ще залишалося відносно добре котируваним.

Спотове золото о 07:24 EET подорожчало на 0,4% до 2495,52 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні зросли на 0,6% до 2530,70 доларів за унцію. Спотові ціни трохи знизилися на цьому тижні після досягнення рекордного максимуму в $2 531,72 за унцію.

Пізніше в п'ятницю Пауелл виступить на симпозіумі в Джексон-Холі, де, можливо, надасть більше інформації щодо планів ФРС почати зниження процентних ставок.

Ринки в цілому очікують зниження ставки у вересні, хоча CME Fedwatch показав, що трейдери дещо розділилися між зниженням на 25 і 50 базисних пунктів.

Бети на глибше зниження ставки були підтримані даними по ринку праці, опублікованими цього тижня, які показали різкий перегляд даних по заробітній платі протягом року до березня 2024 року в бік зниження.

Це свідчить про те, що нещодавні ознаки уповільнення зростання заробітної плати були набагато слабшими, ніж вважалося спочатку, і посилило занепокоєння щодо сповільнення американської економіки.

Перспектива уповільнення зростання і зниження відсоткових ставок є сприятливою для золота, враховуючи його природу активу-прихістку. Нижчі ставки також означають меншу альтернативну вартість купівлі злитків.

Інші дорогоцінні метали зросли в п'ятницю, але також демонстрували середню тижневу динаміку. Ф'ючерси на платину зросли на 0,7% до $959,75 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,9% до $29,290 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь зросли в п'ятницю і були налаштовані на другий тиждень зростання поспіль, оскільки вони спостерігали тривалий відскок від мінімумів, досягнутих на початку серпня.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,8% до $9 204,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,7% до $4,1655 за фунт. Обидва контракти зросли від 0,5% до 1% на цьому тижні.

Мідь відновилася після двотижневого відскоку від мінімумів, досягнутих в серпні, чому сприяло поєднання вигідних покупок і деяке поліпшення настроїв по відношенню до найбільшого імпортера - Китаю.

Ринки також прогнозують, що зниження процентних ставок в США сприятиме зростанню світового попиту на мідь.