Долар стабільний перед виступом Пауелла; Уеда прагне заспокоїти нерви ринку

Долар США врівноважений у п'ятницю, оскільки трейдери готуються до коментарів голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, в той час як голова Банку Японії Кадзуо Уеда намагається заспокоїти нерви на ринку після несподіваного підвищення ставок минулого місяця.

Єна зміцнилась до 145,78 за долар після того, як липневі дані показали, що базова інфляція в Японії прискорюється третій місяць поспіль.

У п'ятницю увага прикута до керівників центральних банків, в першу чергу до голови Банку Японії Уеда, який перебуває в парламенті Японії, щоб обговорити несподіване рішення про підвищення процентних ставок минулого місяця, яке налякало інвесторів і призвело до стрімкого зростання єни.

Спрямованість інтервенцій та підвищення процентних ставок у липні підштовхнули інвесторів, які розгорнули операції carry trade, в якій трейдери позичали єну для фінансування високоприбуткових активів, відірвавши єну від 38-річних мінімумів, досягнутих минулого місяця.

Цей крок у поєднанні з побоюваннями щодо рецесії в США спровокував масовий глобальний розпродаж на початку серпня, хоча з того часу більшість ринків відновилися.

«Ринки в країні та за кордоном залишаються нестабільними, тому ми будемо дуже пильно стежити за розвитком подій на ринку», - сказав Уеда в парламенті.

Водночас, Уеда заявив, що центральний банк готовий підвищити ставки, якщо економіка і ціни будуть розвиватися відповідно до його прогнозу.

«Кілька тижнів тому це могло б стати захоплюючою подією», - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index, вказуючи на те, що зараз чиновники, схоже, зменшили свій яструбиний наратив на фоні нещодавніх ринкових потрясінь.

«Тепер я підозрюю, що єна зміцнилася занадто швидко і занадто сильно, як їм здається».

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, на початку торгів мало змінився і склав 101,43, після зростання на 0,34% на попередній сесії. У середу індекс торкнувся позначки 100,92, що є найнижчим показником цього року.

У четвер політики ФРС вишикувалися в чергу на підтримку зниження процентних ставок в США наступного місяця, коли інфляція знизилася з максимальних значень, а ринок праці в США охолоджується, хоча один з них дав зрозуміти, що він не поспішає з пом'якшенням політики.

Президент Федерального банку Канзас-Сіті Джефф Шмід, один з найбільш яструбиних політиків центрального банку США, був винятком серед натовпу політиків, які виступали в четвер.

Це створює підґрунтя для виступу глави ФРС Пауелла, який повинен виступити на заході центрального банку в Джексон-Холі, штат Вайомінг, пізніше в п'ятницю, де трейдери будуть намагатися оцінити, коли і наскільки ФРС може знизити вартість запозичень.

Аналітики Nomura вважають, що промова Пауелла, швидше за все, буде виваженою і збалансованою, зі збереженням можливості вибору, і він навряд чи відійде від курсу на пом'якшення, на який натякає протокол останнього засідання ФРС.

Ринки зараз оцінюють 73,5% ймовірність того, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) на своєму вересневому засіданні, як показав CME FedWatch Tool. Трейдери також очікують пом'якшення на 99 б.п. цього року.

«Хоча м'яке приземлення економіки все ще в полі зору, воно жодним чином не гарантоване», - сказав Райан Брандхем, керівник відділу ринків капіталу в Північній Америці в Validus Risk Management.

За словами Брандхема, баланс ризиків схиляється в бік меншого, а не більшого скорочення.

Востаннє євро коштував $1,1119, недалеко від 13-місячного максимуму, якого він досяг у середу, а фунт стерлінгів - $1,3099, що трохи нижче 13-місячного максимуму, якого він досяг у четвер.

Зараз ринки очікують більшого зниження ставок Федеральним резервом до кінця року, ніж Європейським центральним банком чи Банком Англії.

Австралійський долар коштував $0,6709, в той час як новозеландський долар виріс на 0,1% до $0,61465.