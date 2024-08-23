Волл-стріт знизився на тлі падіння акцій технологічних компаній

Всі три основні фондові індекси США втратили позиції в четвер через акції технологічних компаній, оскільки прибутковість казначейських облігацій зросла на тлі ослаблення побоювань щодо рецесії, а представники світових центральних банків зібралися на економічний симпозіум в Джексон-Холі.

Так звана «Чудова сімка», акції якої зростають найбільше на Nasdaq, навантаженому технологічними компаніями, підважували найбільше.

«Не схоже, що є якийсь чіткий каталізатор, який би стимулював цей розпродаж», - говорить Скотт Ладнер, головний інвестиційний директор Horizon Investments в Шарлотті, штат Північна Кароліна.

«Люди, можливо, намагаються трохи вирівняти позиції напередодні звітності Nvidia наступного тижня або ризикувати перед завтрашньою промовою (голови Федеральної резервної системи США Джерома) Пауелла в Джексон-Хоулі».

Представники центральних банків з усього світу зібралися в Джексон-Холі на щорічний економічний симпозіум. Інвестори будуть прикуті до виступу Пауелла в п'ятницю, щоб отримати підказки про терміни і масштаби циклу пом'якшення політики ФРС.

Очікується, що Пауелл запевнить ринки, що ФРС знизить ставки у вересні, сказав Ладнер. «Він буде обережним з питанням про те, чи буде це зниження на 25 або 50 базисних пунктів, але, ймовірно, спробує підштовхнути ринок до 25».

«Він скаже, що розраховує почати повільно, але також підкреслить, що якщо вони побачать подальше послаблення на ринку праці, вони можуть прискорити темпи», - додав Ладнер.

Новини про збільшення кількості заявок на допомогу з безробіття в США після різкого зниження базового показника зайнятості в середу, схоже, підтверджують, що ринок праці є менш міцним, ніж очікувалося, і поступово пом'якшується. Це зменшило побоювання щодо рецесії і водночас посилило аргументацію на користь зниження ставки на 25 базисних пунктів на наступному вересневому засіданні ФРС.

Ці настрої знайшли відлуння в заявах президента ФРБ Канзас-Сіті Френка Шміда, президента ФРБ Бостона Сьюзан Коллінз та президента ФРБ Філадельфії Патріка Харкера, які зазначили, що фаза зниження ставок незабаром настане.

«Чиновники ФРС кажуть, що зниження ставки, безумовно, на порядку денному, але до вересня ще є час, і дані можуть вплинути на ситуацію», - сказав Мартін.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 177,71 пункту, або 0,43%, до 40 712,78. S&P 500 втратив 50,21 пункту, або 0,89%, до 5 570,64, а Nasdaq Composite впав на 299,63 пункту, або 1,67%, до 17 619,35.

Індекс волатильності CBOE, який часто розглядається як барометр занепокоєння інвесторів, пробив позначку 18, що є найвищим внутрішньоденним показником за тиждень, перш ніж зупинитися на рівні 17,56.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільших втрат у відсотках зазнав технологічний сектор, який впав на 2,1%. Акції нерухомості були в лідерах зростання.

Серед окремих акцій, компанія Snowflake підвищила свій прогноз щодо річного доходу від реалізації продукції. Незважаючи на це, акції компанії, що займається хмарною аналітикою даних, впали на 14,7%, оскільки її прогноз прибутку залишився незмінним.

Zoom Video Communications підскочили на 13,0% після підвищення прогнозу річного доходу.

Акції Advance Auto Parts впали на 17,5% після зниження річного прогнозу прибутку.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,16 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 2,25 до 1 було на боці падаючих акцій.

Індекс S&P 500 показав 58 нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 83 нових максимуми і 68 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 9,79 мільярдів акцій, порівняно з 11,89 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.