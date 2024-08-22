Долар зміцнюється до євро, впав до мінімуму за 13 місяців до фунта

Долар США помірно зміцнюється в парі з євро і дешевшає в парі з фунтом стерлінгів, а також активно зростає до японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підвищується на 0,31%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,18%.

Пара євро/долар за даними на 14:48 EET торгується на рівні $1,1133 порівняно з $1,1151 на закриття попередньої сесії, євро втрачає близько 0,2%.

Зарплати в єврозоні в другому кварталі зросли на 3,6% у річному вираженні після підйому на 4,7% у першому кварталі, повідомив у четвер Європейський центральний банк. Високі темпи зростання зарплат були одним із головних чинників, що зазначалися ЄЦБ серед перешкод для зниження процентних ставок.

Тим часом протокол липневого засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) засвідчив, що більшість членів керівництва ФРС готові знизити ставку на наступному засіданні у вересні, якщо інфляція у США й надалі послаблюватиметься.

Вартість фунта стерлінгів зросла на 0,1% і становить $1,3107 проти $1,3090 у середу.

Британська валюта в парі з доларом зміцнилася до максимуму за 13 місяців завдяки даним про те, що зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) у Великій Британії цього місяця зріс до 53,4 пункту з 52,8 пункту в липні.

Курс долара щодо єни зріс на 0,6% і становить 146,13 єни проти 145,28 ієни на закриття попередніх торгів.