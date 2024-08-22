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НБУ майже не змінився, і перебуває на позначці 41,2868 грн/$1
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 22 серпня 2024 року.
|Показник
|21.08.2024
|22.08.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2884
|41.2868
|-0.004
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 22 серпня - 41,2975 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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