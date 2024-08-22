Доларовий штиль поглиблюється, оскільки ФРС схиляється до «голубиного» настрою перед Джексон-Хоул

У четвер долар торгується біля найнижчого рівня більш ніж за рік по відношенню до євро і фунта стерлінгів, оскільки Федеральна резервна система (ФРС) зайняла «голубину позицію» і нові ознаки слабкості на ринку праці в США підтримали аргументацію на користь зниження процентних ставок.

Долар впав нижче позначки в 145 єн після того, як прибутковість казначейських облігацій США знизилася протягом ночі, напередодні щотижневих даних по заявкам на допомогу з безробіття і довгоочікуваного виступу голови ФРС Джерома Пауелла на щорічному симпозіумі центрального банку в Джексон-Хоулі в п'ятницю.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до євро, фунта стерлінгів, єни і трьох інших основних валют, о 06:52 EET мало змінився і склав 101,19. У середу він вперше в цьому році знизився до 100,92.

Євро трохи знизився до $1,1143 після зростання до $1,11735 в середу, вперше з липня 2023 року.

Стерлінг знизився до $1,3084 після зростання до $1,31195 на попередній сесії, що також є рівнем, який востаннє спостерігався в липні 2023 року.

Минулого місяця чиновники ФРС рішуче схилялися до зниження процентної ставки на своєму вересневому засіданні, а деякі з них навіть були готові негайно знизити вартість запозичень, згідно з протоколом засідання 30-31 липня, оприлюдненим у середу.

Тим часом, згідно зі звітом Міністерства праці, опублікованим того ж дня, роботодавці додали набагато менше робочих місць, ніж спочатку повідомлялося.

Згідно з прогнозом CME FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) на засіданні ФРС 17-18 вересня становить 38%, в порівнянні з 33% днем раніше, і 62% - на 25 б.п.

Пауелл виступить з програмною промовою в Джексон-Холі в п'ятницю, і ринки з нетерпінням чекають будь-яких натяків на ймовірний розмір скорочення ставки в наступному місяці, а також на те, чи буде знижуватися вартість запозичень на кожному наступному засіданні ради директорів.

«Ринки відчувають, що долар США має більше потенціалу для падіння з наближенням пом'якшення ФРС», - пишуть в аналітичному звіті стратеги Національного банку Австралії на чолі з керівником відділу валютної стратегії Реєм Атріллом, прогнозуючи, що євро встановить новий, більш високий діапазон в $1,10-$1,15.

«Знизить ФРС ставку на 25 або 50 б.п. 18 вересня, для долара США менш важливо, ніж те, що вона почне цикл пом'якшення в наступному місяці».

Долар знизився на 0,11% до 145,095 єни після попереднього падіння до 144,86 ієни.

Трейдери сподіваються на більшу ясність щодо шляху японської монетарної політики після суперечливих сигналів від голови Банку Японії Кадзуо Уеда і впливового заступника голови Шинічі Учіда в останні тижні.

Уеда виступить у п'ятницю на спеціальній сесії парламенту, яка ретельно розгляне рішення Банку Японії несподівано підвищити ставки наприкінці минулого місяця.

Яструбина позиція голови центрального банку сприяла швидкому розгортанню ведмежих позицій по єні та бурхливому розпродажу японських акцій. Через кілька днів Учіда повернув спокій на ринки, заявивши, що політика не буде посилюватися в періоди волатильності.

«Оскільки Nikkei в основному відновив втрати, Уеда може спокійно дотримуватися своєї позиції, що подальше підвищення ставок все ще може знадобитися, якщо прогнози будуть досягнуті, підкреслюючи при цьому, що фінансова стабільність також буде фактором в політичних міркуваннях», - пишуть аналітики DBS в своїй записці.

Чутливий до ризиків австралійський долар впав на 0,19% до $0,67315, відкотившись від п'ятитижневого максимуму середи в $0,6761, на тлі змішаної динаміки акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону в четвер.

Китайський юань на офшорних ринках торгувався трохи сильніше - 7,1292 за долар, але нижче максимуму середи 7,1135.