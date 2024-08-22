Ціни на золото падають з рекордних максимумів; зниження ставок та рецесія в центрі уваги

Ціни на золото впали з рекордних максимумів на азіатських торгах у четвер, оскільки ралі жовтого металу охололо, а увага ринку залишається зосередженою на зниженні процентних ставок у США і побоюваннях щодо рецесії, що назрівають.

Цього тижня жовтий метал злетів до рекордних максимумів на тлі зростаючої впевненості в тому, що Федеральна резервна система почне знижувати ставки у вересні.

Але поєднання фіксації прибутку і відскоку долара призвело до того, що в четвер золото впало зі своїх пікових значень.

Спотове золото о 06:15 EET подешевшало на 0,5% до 2500,55 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, подешевшали на 0,4% до 2547,05 доларів за унцію. Спотове золото досягло піку в $2 532,05 за унцію в середу.

Рекордні максимуми золота були досягнуті після того, як протокол засідання ФРС наприкінці липня показав, що політики в основному виступають за зниження процентних ставок на фоні прогресу в зниженні інфляції.

Протокол закріпив бети на пом'якшення у вересні, хоча думки трейдерів розділилися щодо зниження ставки на 25 або 50 базисних пунктів, як показав CME Fedwatch Tool.

Різкий перегляд даних по заробітній платі за рік до березня 2024 року, опублікований в середу, викликав нові побоювання, що охолодження ринку праці призведе до рецесії в США.

Але в той час як побоювання рецесії обмежили більш широке зростання ризиків на фінансових ринках, золото все ще падало на тлі деякої фіксації прибутку, а долар також відновився з недавніх семимісячних мінімумів.

Зараз увага прикута до виступу голови ФРС Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Холі в п'ятницю.

Зниження ставок є добрим знаком для золота, оскільки воно зменшує альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи. Інші дорогоцінні метали показали незначне зростання, але в основному відстали від золота.

Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до $970,0 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,3% до $29,448 за унцію.

Серед промислових металів, відновлювальне ралі цін на мідь призупинилося в четвер на тлі нових побоювань щодо уповільнення зростання в США. Постійні побоювання з приводу уповільнення темпів зростання в Китаї також вплинули на ціни, хоча попит на мідь в цій країні цього тижня дещо покращився.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися на рівні $9 262,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,2% до $4,1930 за фунт.