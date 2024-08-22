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Волл Стріт закрилася зростанням на протоколах ФРС, даних про робочі місця та надіях на зниження ставок
08:15 22.08.2024 |
Американські фондові біржі підвищилися в середу на тлі стриманої торгівлі після того, як інвестори проаналізували різкий перегляд зарплати в бік зниження, а також публікацію протоколу останнього засідання Федерального резерву, який зміцнив очікування щодо вересневого зниження ставки.
Усі три основні фондові індекси США закрилися помірно вище, а фішки підвищили Nasdaq. Зростання Dow, підважене фінансовими акціями, було більш стриманим.
«Сезонність речей, очікування на Джексон Хоул, очікування, чи піде на зниження ФРС у вересні чи ні, змушує бугаїв і ведмедів сидіти осторонь», - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент Wealthspire Advisors у Нью-Йорку. Йорк. «Немає вагомих причин щось робити прямо зараз».
ФРС оприлюднила протокол липневого засідання з монетарної політики, на якому члени Федерального комітету з відкритих ринків вирішили залишити ключову процентну ставку без змін.
Липнева зустріч відбулася перед опублікуванням невтішного звіту про зайнятість за цей місяць і низки економічних звітів, які вказували на охолодження інфляції та пом'якшення, але стійкість економіки.
Незважаючи на це, протокол свідчить про те, що офіційні особи ФРС вже сильно схилялися до зниження ставки на засіданні, запланованому на вересень.
Вони також підготували основу для Економічного симпозіуму в Джексон-Хоулі, який відбудеться в четвер, де голова ФРС Джером Пауелл виступить у п'ятницю.
В економічних новинах Міністерство праці опублікувало попередній контрольний перегляд даних про заробітну плату за 12 місяців до березня 2024 року.
Перегляд зменшив 2,9 мільйона доданих зарплат, про які спочатку повідомляли 818 000. Це був найкрутіший попередній перегляд у бік зниження з часів світової фінансової кризи, і він свідчить про те, що очевидне пом'якшення на ринку праці може бути більш вираженим, ніж передбачалося раніше.
«До сьогоднішніх даних про ринок праці ентузіазм навколо виступу Пауелл (у п'ятницю), ймовірно, був досить приглушеним», - сказав Пурше. «Сьогодні це змінилося».
«Цей перегляд, який був значущим, ставить голову Пауелла в положення, коли йому доведеться говорити про перспективи ринку праці», - додав Пурше.
Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 55,52 пункту, або 0,14%, до 40 890,49, S&P 500 отримав 23,73 пункту, або 0,42%, до 5620,85, а Nasdaq Composite додав 102,05 пункту, або 0,57%, до 17 918,99.
Дев'ять з 11 основних секторів індексу S&P 500 закрилися на позитивній території, причому найбільший приріст у відсотках отримали дискреційні споживчі акції.
Target підвищив свій прогноз прибутку на 2024 рік і опублікував перше квартальне збільшення продажів в одному магазині за рік, що призвело до зростання акції роздрібної торгівлі на 11,2%.
Котирування TJX Cos зросли на 6,1% після того, як дискаунтер підняв свій прогноз річного прибутку.
Macy's знизив свій річний прогноз чистих продажів, в результаті чого акції мережі універмагів впали на 12,9%.
Акції китайської компанії електронної комерції JD.com, зареєстровані в США, впали на 4,2% після того, як Walmart, найбільший акціонер компанії, продав свою частку в фірмі.
Компанія Ford Motor оголосила, що змінює свої плани щодо виробництва електромобілів. Його акції зросли на 1,6%.
На NYSE акції, що зростають, перевищили кількість тих, що падають, у співвідношенні 3,61 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,52 до 1 віддало перевагу тим, хто просувається.
S&P 500 опублікував 47 нових максимумів за 52 тижні та 1 новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 85 нових максимумів і 65 нових мінімумів.
Обсяг на американських біржах склав 9,86 мільярда акцій у порівнянні з 12,06 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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