Долар США слабо зміцнюється до євро, стабільний у парі з фунтом

Долар США слабо зміцнюється в парі з євро на торгах у середу, стабільний до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,19%.

Пара євро/долар за даними на 14:50 кв. м у середу торгується на рівні $1,1112 порівняно з $1,1131 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,3032 проти $1,3033 за підсумками торгів у вівторок.

У середу увага ринку спрямована на протокол липневого засідання ФРС, за підсумками якого американський ЦБ зберіг базову відсоткову ставку в діапазоні 5,25-5,5% річних і відзначив "подальший прогрес у русі інфляції" до цільового показника в 2%.

Крім того, трейдери очікують публікації переглянутих даних про стан американського ринку праці за фінрік, що завершився в березні. Аналітики очікують, що оновлені показники про зростання кількості робочих місць будуть значно нижчими, ніж було оголошено раніше, пише Trading Economics. За їхніми прогнозами, оцінку може бути опущено на 600 тис. або навіть більше за рік, або приблизно на 50 тис. на місяць. У разі, якщо припущення справдяться, це буде найістотнішим переглядом вниз з 2019 року. Раніше повідомлялося, що за рік кількість робочих місць збільшилася на 2,9 млн, або на 242 тис. у середньому за місяць.

Оновлені дані з ринку праці буде оприлюднено о 17:00 кв, протокол вересневого засідання ФРС - о 21:00 кв.

Долар може подешевшати, якщо переглянуті дані про темпи зростання зайнятості в США і протокол засідання ФРС підтвердять необхідність зниження базової процентної ставки американським ЦБ, йдеться в огляді експертів ING, який цитує The Wall Street Journal.

Наразі інвестори впевнені, що Федрезерв почне пом'якшення політики у вересні, проте розходяться в думках про те, чи буде ставку зменшено на 25 базисних пунктів або на 50 б.п. Загалом ринок очікує зниження ставки ФРС на 100 б.п. на трьох засіданнях, що залишилися цього року.

Курс долара щодо єни піднявся під час торгів до 146,06 єни з 145,27 єни на закриття попередньої сесії. У п'ятницю глава Банку Японії Кадзуо Уеда виступить у парламенті країни.

Пара долар/офшорний юань торгується в середу на рівні 7,1324 юаня проти 7,1170 юаня напередодні.

