НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2884 грн/$1

Чи заглядали ви в інструкцію з експлуатації, коли востаннє купували новий електронний пристрій? Якщо ваша відповідь - рішуче "ні", ви не одні такі. Дослідження показують, що багато людей навіть не намагається прочитати інструкцію з користування.