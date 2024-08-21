Азіатські акції падають на тлі зміцнення єни; Гонконг постраждав від збитків JD.com

Азійські акції відступили в середу, оскільки зміцнення єни призвело до подальшого зменшення операцій carry trade, в той час як збитки найбільшої компанії електронної комерції JD.com потягли вниз гонконгський індекс Hang Seng.

Регіональні ринки успадкували нічну слабкість Волл-стріт, оскільки американські акції завершили восьмиденне ралі на тлі певної обережності перед виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла наприкінці цього тижня.

Ф'ючерси на фондові індекси США мало змінилися на азіатських торгах.

Гонконгський індекс Hang Seng був одним з найгірших в Азії в середу, втративши 0,7%.

Найбільше постраждали акції JD.com, які впали на 11% після того, як агентство Bloomberg повідомило, що Walmart Inc планує продати свою частку в гіганті електронної комерції за $3,74 млрд.

Jd Health International Inc, яка є підрозділом фірми електронної комерції, впала майже на 4%, в той час як конкуруюча Alibaba Group впала на 2%.

Втрати в середу призвели до того, що JD в значній мірі перекреслили нещодавні здобутки, отримані завдяки сильнішим, ніж очікувалося, прибуткам за другий квартал. Але компанія стикається з посиленням негативних факторів, пов'язаних з уповільненням попиту в Китаї, її найбільшому ринку.

Індекс Hang Seng також повернувся до більш ніж тримісячного мінімуму, досягнутого на початку серпня. Занепокоєння з приводу уповільнення зростання в Китаї погіршило настрої на місцевих ринках.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали приблизно на 0,2% і опинилися на межі нещодавніх шестимісячних мінімумів.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX впали на 0,8% і 0,7% відповідно на тлі зміцнення єни.

Різке зміцнення єни наприкінці липня та на початку серпня - коли пара USDJPY впала до 141 ієни - значною мірою розкрутило ієновий керрі-трейд.

Хоча єна ослабла протягом минулого тижня, в понеділок вона різко зміцнилась, і до середи пара USDJPY коливалась на рівні 145 єн.

Зміцнення єни тиснуло на експортно-орієнтовані акції в Японії, які були рушійною силою ралі Nikkei протягом останніх двох років.

У нещодавньому звіті Jefferies зазначає, що зміцнення єни погіршило перспективи прибутків на японських ринках. Але брокерська компанія заявила, що стійке зміцнення єни створило переважаючу позицію на японських ринках, особливо на тих, що залежать від внутрішнього попиту.

Дані, опубліковані в середу, показали, що експорт Японії в липні виріс менше, ніж очікувалося, в той час як імпорт прискорився на тлі поліпшення місцевого попиту.

Більшість азіатських ринків знизилися, слідуючи за нічною слабкістю на Волл-стріт. Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,4%, а південнокорейський KOSPI втратив 0,2%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали дещо слабше відкриття, хоча індекс залишився в межах нещодавніх піків.