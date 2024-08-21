Долар впав до найнижчого рівня в цьому році по відношенню до євро, оскільки трейдери готуються до даних по зайнятості

Долар впав до найнижчого рівня в цьому році по відношенню до євро в середу, оскільки трейдери готуються до потенційно важливих змін в даних по зайнятості в США, напередодні виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в кінці тижня.

Американська валюта також опустилася нижче рівня 145 єн, і зависла близько до більш ніж річного мінімуму по відношенню до фунта стерлінгів, досягнутого вночі. Тиск, зокрема, чинили дохідності американських облігацій, які досягли найнижчого рівня з 5 серпня, коли дохідності впали до більш ніж річного мінімуму після того, як напрочуд слабкі щомісячні дані по зайнятості викликали побоювання рецесії.

«Зниження премії на ринку казначейських облігацій США стало очевидним фактором зниження курсу долара, - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу компанії Pepperstone.

«Як ми можемо бачити в багатьох парах USD останнім часом, долар просто не може знайти собі друга на ринку і перебуває у вільному падінні».

Слабкий щомісячний звіт по заробітній платі на початку місяця став каталізатором сплеску волатильності по всіх класах активів, в результаті чого учасники ринку готуються до ще одного потенційного шоку з переглянутими даними, які повинні бути опубліковані пізніше в середу.

Звіт про зайнятість від 2 серпня змусив трейдерів наввипередки підвищувати ціни в очікуванні того, що ФРС може знизити процентну ставку на піввідсотка на своєму засіданні в середині вересня, в результаті чого ймовірність такого кроку зросла до 71%, згідно з даними FedWatch Tool від CME Group.

Однак, після публікації кращих макроекономічних даних шанси змінилися, і тепер 72% ставлять на зниження ставки на чверть відсоткового пункту, а 28% - на більш значне скорочення.

Виступ Пауелла в п'ятницю на економічному симпозіумі ФРС в Канзас-Сіті в Джексон-Холі буде ретельно проаналізовано на предмет будь-яких натяків на ймовірний розмір зниження ставки в наступному місяці, а також на те, чи буде вартість запозичень знижуватись на кожному наступному засіданні ФРС.

Індекс долара США - який вимірює курс валюти по відношенню до євро, фунта стерлінгів, єни і трьох інших основних конкурентів - впав до нового мінімуму з 2 січня на позначці 101,34 станом на 0026 за Гринвічем, після падіння на 0,5% або більше в кожну з попередніх трьох сесій.

Євро піднявся до $1,1131, що є найвищим показником з 28 грудня.

Фунт стерлінгів коштував $1,3033 після того, як у вівторок досяг максимуму в $1,3054 - рівня, який востаннє бачили в липні минулого року.

По відношенню до японської валюти долар просів на 0,2% до 144,98 єни, після попереднього падіння до 144,945, опустившись нижче психологічного бар'єру в 145 ієн вперше з 6 серпня.

Трейдери будуть уважно стежити за спеціальною сесією японського парламенту в п'ятницю, коли політики будуть ретельно вивчати несподіване рішення Банку Японії підвищити процентні ставки, минулого місяця, і раптовий «яструбиний» поворот центрального банку.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда буде давати свідчення, і основна увага буде прикута до його тону після того, як його впливовий заступник Шинічі Учіда зайняв більш «голубину» позицію на початку цього місяця, що допомогло заспокоїти ринки.

Австралійський долар з вівторка коливався трохи нижче місячного максимуму в $0,6749. Новозеландський долар виріс до $0,61585, досягнувши нового максимуму з 8 липня.