Індекси Волл-стріт знизилися напередодні засідання у Джексон-Холі, перервавши багатосесійне ралі

Американські фондові індекси у вівторок закрилися трохи нижче, перервавши свою нещодавню переможну серію на тлі нечисленних каталізаторів руху напередодні економічного симпозіуму в Джексон-Холі, який розпочнеться в четвер.

Всі три основні фондові індекси США знизилися, завершивши багатосесійне ралі, в якому ринок акцій відскочив від різкого розпродажу, спричиненого побоюваннями рецесії.

«Минулий тиждень був найкращим тижнем року для акцій, тому виникає питання, чи продовжиться ралі», - сказав Чак Карлсон, головний виконавчий директор Horizon Investment Services в Хаммонді, штат Індіана.

«Але я не думаю, що сьогоднішній день свідчить про зміну тенденції», - додав він. «Інвестори беруть паузу, і зараз вони сонні після бенкетів останніх кількох тижнів».

Вісім днів поспіль щоденного зростання стали найдовшими виграшними серіями для S&P 500 і Nasdaq з листопада і грудня відповідно.

У четвер представники центральних банків з усього світу, як очікується, зберуться в Джексон-Холі, штат Вайомінг, на щорічному економічному симпозіумі, на якому в п'ятницю виступить голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл.

Учасники ринку будуть аналізувати промову Пауелла в пошуках натяків на кількість і терміни очікуваних знижень облікової ставки в цьому і наступному році.

«Питання полягає в тому, чи буде зниження ставки на 25 або 50 базисних пунктів, і я думаю, що саме тут буде відбуватися багато читання між рядків, намагаючись зрозуміти, наскільки агресивним буде це перше зниження», - сказав Карлсон.

Згідно з інструментом CME FedWatch, фінансові ринки наразі оцінюють ймовірність зниження цільової ставки ФРС на 25 базисних пунктів за підсумками засідання Комітету з операцій на відкритому ринку у вересні на рівні 69,5%, а ймовірність надвеликого зниження на 50 базисних пунктів - 30,5%.

Очікується, що в середу Міністерство праці США опублікує попередній перегляд базового показника зайнятості за 12 місяців, що закінчились у березні. Значний перегляд даних у бік зниження може потенційно вплинути на залежну від даних політику ФРС.

У вівторок розпочався другий день роботи Національного з'їзду Демократичної партії в Чикаго, оскільки напруженість перед виборами може посилити ринкові коливання в той час, коли невеликі обсяги торгів, характерні для кінця літа, можуть спровокувати волатильність ринку.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 61,56 пунктів, або на 0,15%, до 40 834,97, S&P 500 - на 11,13 пунктів, або на 0,20%, до 5 597,12, а Nasdaq Composite - на 59,83 пунктів, або на 0,33%, до 17 816,94.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільшого відсоткового падіння зазнали акції енергетичного сектору, які знизилися на 2,7%. Споживчі товари першої необхідності зросли на 0,5%.

Препарат для схуднення Zepbound компанії Eli Lilly різко знижує ризик розвитку діабету 2 типу у дорослих людей, які страждають на діабет, що призвело до зростання акцій виробника на 3,1%.

Акції компанії Palo Alto Networks, що займається кібербезпекою, підскочили на 7,2% після того, як її прогнози доходів і прибутку на 2025 фінансовий рік перевершили оцінки аналітиків.

Акції Boeing впали на 4,2% після того, як Федеральне управління цивільної авіації США оголосило, що приймає директиву про льотну придатність для літака 787 Dreamliner.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падіння акцій переважало над зростанням у співвідношенні 1,55 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,84 до 1 надавало перевагу падінню.

Індекс S&P 500 показав 38 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму; індекс Nasdaq Composite зафіксував 75 нових максимумів і 72 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 9,93 млрд. акцій, порівняно з 12,22 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.