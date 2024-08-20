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Долар США стабільний до євро, дешевшає відносно фунта та єни

15:51 20.08.2024 |

Фінанси

 

Долар США стабільний у парі з євро, дешевшає до фунта стерлінгів та єни на торгах у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на щорічний економічний симпозіум у Джексон-Хоулі, де традиційно збираються глави провідних світових ЦБ. Цього року захід відбудеться 22-24 серпня. Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл виступить у Джексон-Хоулі в п'ятницю.

Останні статдані з економіки США і заяви представників Федрезерву усталили думку трейдерів про те, що американський ЦБ розпочне пом'якшення грошово-кредитної політики на вересневому засіданні. Деякі експерти не виключають, що ФРС опустить ставку не на 25 базисних пунктів, а одразу на 50 б.п. у вересні.

Пара євро/долар за даними на 14:55 кв торгується на рівні $1,1085 порівняно з $1,1087 на закриття попередньої сесії.

Остаточні дані статистичного управління Євросоюзу за липень, опубліковані у вівторок, показали прискорення темпів інфляції в єврозоні минулого місяця до 2,6% у річному вираженні з червневих 2,5%. Дані збіглися як з попередньою оцінкою, так і з консенсус-прогнозом опитаних Trading Economics аналітиків.

При цьому інфляція у сфері послуг, яку уважно оцінює Європейський центральний банк, сповільнилася до 4% з 4,1%.

Вартість фунта стерлінгів до долара збільшилася під час торгів до $1,3015 з $1,2991 за підсумками торгів у понеділок.

Курс долара щодо єни опустився до 146,44 єни з 146,60 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1409 юаня проти 7,1331 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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