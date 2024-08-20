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АНАЛІТИКА

Ціна золота вперше перевищили позначку в 2550 дол за унцію

15:43 20.08.2024 |

Фінанси

 

Біржова ціна золота вперше в історії перевищила позначку 2550 дол за унцію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вартість грудневого контракту на золото на товарній біржі Чикаго на торгах зросла на 0,4%, піднявшись до 2552 дол за унцію.

Повідомляється, що вартість золота з початку року зросла більш ніж на 20% на тлі оптимізму, що росте в інвесторів, щодо перспектив пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС США.

В повідомленні додають, на підставі аналізу ф'ючерсів можна зробити висновок, що ринок із ймовірністю у 75,5% чекає зниження ставки на вересневому засіданні ФРС з поточних 5,25-5,5% до 5-5,25% річних. Імовірність зниження ставки до 4,75-5% оцінюється у 24,5%.

Вартість золота підштовхують вгору і великі закупівлі металу центральними банками.

Зазначається, що, крім того, попит на золото як на захисний актив підвищився через зростання геополітичних ризиків, включаючи напруженість на Близькому Сході.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: золото
 

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