Ціни на золото коливаються вище $2 500 на тлі перспективи зниження ставок, в центрі уваги - промова Пауелла

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах у вівторок, але залишилися близькими до рекордних максимумів, оскільки трейдери стали більш впевненими в тому, що Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки у вересні, що викликало ослаблення долара.

Зараз ринки очікують подальших сигналів щодо процентних ставок від ФРС, а голова Джером Пауелл виступить на симпозіумі в Джексон-Хоулі в п'ятницю.

Спотове золото о 06:59 EET подешевшало на 0,1% до $2 501,06 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні подешевшали на 0,1% до $2 538,70 за унцію.

Минулого тижня спотові ціни досягли рекордного максимуму в $2 510,45 за унцію, при цьому жовтий метал демонстрував значне зростання на тлі зростаючої впевненості в тому, що ФРС почне знижувати ставки з вересня.

Трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на рівні 76%, а ймовірність зниження на 50 б.п. - 24%, згідно з даними CME Fedwatch.

Зниження ставок є позитивним фактором для золота, оскільки воно знижує альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Очікується, що виступ голови ФРС Пауелла в п'ятницю дасть більше підказок про плани банку щодо зниження ставок, хоча аналітики не очікують, що голова ФРС прямо скаже, на скільки центральний банк планує знизити ставки.

Інші дорогоцінні метали торгувалися змішано: ф'ючерси на платину знизилися на 0,1% до $964,65 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло виросли на 0,4% до $29,415 за унцію. Срібло було кращим серед цих двох металів, зростаючи в тандемі з нещодавнім зростанням золота.

Серед промислових металів, ціни на мідь впали у вівторок, розвернувши нещодавнє зростання, оскільки BHP Group Ltd вдалося уникнути страйку на чилійському руднику Ескондіда - найбільшому мідному руднику в світі.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $9 226,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,6% до $4,1720 за фунт.

У неділю BHP досягла угоди з профспілками на шахті Escondida, запобігши потенційний страйк, який міг би серйозно обмежити світові поставки міді.

На частку Escondida припадає 5% світових поставок міді, а 40-денний страйк на шахті в 2017 році значно підвищив ціни на мідь.

Однак, окрім перебоїв у постачанні, ціни на мідь зазнали значних втрат у серпні на тлі зростаючого занепокоєння щодо послаблення попиту, особливо в Китаї, який є найбільшим імпортером міді.