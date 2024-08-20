Долар на семимісячному мінімумі через бети на зниження ставок

У вівторок курс долара впав до семимісячного мінімуму на бетах на те, що центральний банк США почне знижувати процентні ставки з наступного місяця, а трейдери готуються до коментарів голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в п'ятницю.

Слабкість долара підняла курс євро до найвищого рівня цього року, в той час як фунт стерлінгів опинився біля місячного піку. Індекс валют ринків, що розвиваються, також був на рекордно високому рівні.

Японська єна трохи зміцнилась до 146,50 за долар, тримаючись близько до майже двотижневого максимуму, якого вона досягла на попередній сесії, але все ще далека від семимісячного максимуму в 141,675, якого вона досягла на початку серпня.

Цього тижня основна увага буде прикута до виступу Пауелла в Джексон-Хоулі, що, ймовірно, змусить інвесторів вагатися з основними ставками до цієї події.

Інвестори здебільшого очікують, що Пауелл визнає необхідність зниження ставки і будуть аналізувати його слова, щоб зрозуміти, чи почне ФРС зі зниження ставки на 25 базисних пунктів або на 50 б.п. у вересні.

Джозеф Капурсо, керівник відділу міжнародної економіки Commonwealth Bank of Australia, очікує, що Пауелл залишить за собою можливість відтермінувати зниження ставок або збільшити їх за умови виходу наступних даних по інфляції та заробітній платі в США.

«На нашу думку, економічні обставини вимагають стандартного зниження ставки на 25 б.п., а не значного зниження ставки ФРС», - сказав Капурсо, додавши, що цього тижня долар, швидше за все, продовжить падіння на тлі перспективи зниження ставки.

Востаннє євро коштував $1,1080 у вівторок після того, як на початку торгів торкнувся позначки $1,108775, що є найвищим показником з 28 грудня. Цього місяця єдина валюта зросла на 2,4%, що є найкращим місячним показником з листопада.

Фунт був стабільним на рівні $1,2985 на початку торгів після досягнення місячного максимуму в $1,2998 на попередній сесії.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести конкурентів, у вівторок сягнув найнижчого рівня з 2 січня - 101,82. У серпні індекс знизився більш ніж на 2% і вже другий місяць знаходиться в мінусі.

Ринки оцінюють ймовірність зниження ставки на 50 б.п. у вересні на рівні 24,5%, в порівнянні з 50% тиждень тому, а зниження на 25 базисних пунктів має ймовірність 75,5%, згідно з даними CME FedWatch Tool. Трейдери очікують зниження ставки на 93 б.п. в цьому році.

«Обнадійливий макроекономічний фон США, високий внутрішній попит та помірна дезінфляція свідчать про те, що ФРС навряд чи знизить облікову ставку на стільки, на скільки це вже передбачено», - сказав Еліас Хаддад, старший ринковий стратег в Brown Brothers Harriman.

«Таким чином, існує можливість для переоцінки очікувань щодо ставки ФРС у бік підвищення на користь долара США та казначейських облігацій».

Переважна більшість економістів, опитаних Reuters, очікують, що центральний банк США знизить ставки на 25 б.п. на кожному з трьох засідань, що залишилися до кінця 2024 року.

Увага інвесторів також буде прикута до протоколу останнього засідання ФРС, який має бути опублікований в середу.

Австралійський долар знизився на 0,12% до $0,6725, в той час як новозеландський долар мало змінився до $0,61135.