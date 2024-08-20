Волл-стріт закрилася зростанням, продовжуючи ралі напередодні зустрічі у Джексон-Холі

Американські акції зросли в понеділок, закріпивши свій найбільший тижневий відсотковий приріст за рік, оскільки інвестори зосередилися на Національному з'їзді Демократичної партії та майбутньому економічному симпозіумі в Джексон-Холі.

Насичений техногігантами Nasdaq привів всі три основні фондові індекси США до більш високого закриття, завдяки підтримці Nvidia, Microsoft і Alphabet.

S&P 500 і Nasdaq продовжили свою переможну серію до восьми сесій поспіль, що є найдовшою в 2024 році, оскільки акції продовжували відновлюватися після різкого розпродажу два тижні тому, викликаного побоюваннями рецесії.

Ралі ґрунтується на найбільшому тижневому зростанні американського фондового ринку в цьому році, коли три основні індекси підскочили від 2,9% до 5,3%.

Останні дані свідчать про стійкість споживачів, незважаючи на пом'якшення економічної ситуації, що посилює очікування того, що Федеральний резерв почне знижувати процентні ставки на своєму вересневому засіданні, знизивши цільову ставку по федеральних фондах на 25 базисних пунктів.

«За цим ралі стоїть надія на те, що «крани» залишаться відкритими, і ФРС може знизити ставки у вересні», - сказав Пол Нолте, старший радник з питань добробуту і ринковий стратег в Murphy & Sylvest в Елмхерсті, штат Іллінойс.

«Гроші шукають, куди піти, і вони йдуть на фондові ринки».

Переважна більшість економістів, опитаних агентством Reuters, вважають, що ФРС здійснить три зниження ставки на 25 базисних пунктів до кінця року, і економіка, ймовірно, зможе уникнути рецесії, оскільки інфляція знизиться.

Економічний симпозіум в Джексон-Холі розпочнеться в четвер, а в п'ятницю буде проаналізовано виступ голови ФРС Джерома Пауелла на предмет того, чи буде центральний банк США переходити від обмежувальної до нейтральної монетарної політики.

«Я думаю, що (Пауелл) повторить деякі тези, які ФРС вже озвучувала, про те, що вони відчувають себе трохи більш комфортно з тим фактом, що інфляція знижується до цільового рівня, - додав Нолте. «Вони задоволені тим, що економіка розвивається досить добре, і це буде інтерпретовано ринками як відкриття дверей для зниження ставки у вересні».

Національний з'їзд Демократичної партії в Чикаго, який розпочнеться в понеділок, може посилити волатильність ринку, яка і так підвищена через низькі обсяги торгів наприкінці літа.

Індекс волатильності ринку CBOE, який є показником занепокоєння інвесторів, минулого тижня знизився рекордними темпами з чотирирічного максимуму, на тлі зростаючого оптимізму щодо м'якої посадки.

Goldman Sachs знизив ймовірність рецесії в США в наступні 12 місяців до 20% з 25%, після останніх щотижневих звітів про кількість заявок на допомогу з безробіття та роздрібні продажі.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 236,77 пункту, або на 0,58%, до 40 896,53. S&P 500 набрав 54 пункти, або 0,97%, до 5 608,25, а Nasdaq Composite додав 245,05 пунктів, або 1,39%, до 17 876,77.

Всі 11 основних індексів S&P 500 завершили торги з підвищенням, причому найбільший відсотковий приріст отримали комунікаційні послуги.

Акції Advanced Micro Devices зросли на 4,5% після того, як виробник мікросхем заявив, що планує придбати виробника серверів ZT Systems за $4,9 млрд, щоб розширити своє портфоліо в галузі штучного інтелекту, щоб краще конкурувати з Nvidia.

B. Акції Riley Financial впали на 5,8%, продовживши падіння більш ніж на 65% минулого тижня. Співзасновник і співголова правління Брайант Райлі запропонував купити банк в п'ятницю після того, як він попередив про збитки від своїх інвестицій у франчайзингову групу Vitamin Shoppe, що володіє магазинами вітамінів.

Квартальні результати фірми з кібербезпеки Palo Alto Networks, рітейлера Target і мережі магазинів товарів для дому Lowe's будуть опубліковані цього тижня.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 3,54 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 2,71 до 1 було на користь акцій, що зростають.

Індекс S&P 500 досяг 32 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму; індекс Nasdaq Composite зафіксував 105 нових максимумів і 65 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,30 мільярдів акцій, порівняно з 12,24 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.