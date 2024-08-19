Долар США слабо дешевшає до євро та фунта, втрачає більше 1% у парі з ієною

Долар США демонструє помірне зниження у парах з євро та фунтом стерлінгів, а також різко знижується до японської єни.

Розрахований індекс DXY показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,29%, ширший WSJ Dollar Index - 0,39%.

Пара євро/долар за даними на 15:02 кв торгується на рівні $1,1046 порівняно з $1,1029 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,15%.

Цього тижня увага учасників ринку спрямована на щорічний економічний симпозіум у Джексон-Хоулі, де традиційно збираються глави провідних світових ЦП. Цьогорічний захід триватиме 22-24 серпня. Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл виступить у Джексон-Хоулі в п'ятницю.

Також трейдери оцінюють заяви представників керівництва ФРС.

Глава Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в інтерв'ю газеті Financial Times, що, на її думку, настав час розпочати коригування монетарної політики.

Оскільки інфляція сповільнюється, а баланс попиту та пропозиції на ринку праці покращується, Федрезерву потрібно "коригувати базову ставку відповідно до ситуації в економіці та з урахуванням наших цілей", сказала Дейлі.

Тим часом глава ФРБ Чикаго Остан Гулсбі у п'ятницю зазначив, що ринок праці та деякі випереджальні економічні індикатори подають "тривожні сигнали".

Інвестори очікують, що Федрезерв знизить ставку приблизно на 90 базисних пунктів до кінця року і розраховують на зниження ставки Банком Англії на 44 базисних пункти, пише Trading Economics.

Вартість фунта стерлінгів до долара збільшилася на 0,1% - до $1,2956 з $1,2944 за підсумками торгів у п'ятницю.

Курс долара щодо єни впав на 1,1% - до 146,01 єни із 147,61 єни на закриття попередніх торгів.