Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США слабо дешевшає до євро та фунта, втрачає більше 1% у парі з ієною

15:45 19.08.2024 |

Фінанси

 

Долар США демонструє помірне зниження у парах з євро та фунтом стерлінгів, а також різко знижується до японської єни.

Розрахований індекс DXY показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,29%, ширший WSJ Dollar Index - 0,39%.

Пара євро/долар за даними на 15:02 кв торгується на рівні $1,1046 порівняно з $1,1029 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,15%.

Цього тижня увага учасників ринку спрямована на щорічний економічний симпозіум у Джексон-Хоулі, де традиційно збираються глави провідних світових ЦП. Цьогорічний захід триватиме 22-24 серпня. Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл виступить у Джексон-Хоулі в п'ятницю.

Також трейдери оцінюють заяви представників керівництва ФРС.

Глава Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в інтерв'ю газеті Financial Times, що, на її думку, настав час розпочати коригування монетарної політики.

Оскільки інфляція сповільнюється, а баланс попиту та пропозиції на ринку праці покращується, Федрезерву потрібно "коригувати базову ставку відповідно до ситуації в економіці та з урахуванням наших цілей", сказала Дейлі.

Тим часом глава ФРБ Чикаго Остан Гулсбі у п'ятницю зазначив, що ринок праці та деякі випереджальні економічні індикатори подають "тривожні сигнали".

Інвестори очікують, що Федрезерв знизить ставку приблизно на 90 базисних пунктів до кінця року і розраховують на зниження ставки Банком Англії на 44 базисних пункти, пише Trading Economics.

Вартість фунта стерлінгів до долара збільшилася на 0,1% - до $1,2956 з $1,2944 за підсумками торгів у п'ятницю.

Курс долара щодо єни впав на 1,1% - до 146,01 єни із 147,61 єни на закриття попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3027
  0,0917
 0,22
EUR
 1
 45,6085
  0,3094
 0,68

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9419  0,04 0,09 41,5304  0,11 0,26
EUR 45,0407  0,21 0,48 45,7911  0,23 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,12 0,29 41,3000  0,13 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес