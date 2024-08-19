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Нардеп розповів, коли в Україні нарешті легалізують криптовалюту
15:11 19.08.2024 |
До кінця 2024 року в Україні очікується істотний прогрес у сфері нормативного регулювання криптовалют. Збереження балансу є пріоритетом для всіх сторін: вони не мають наміру ні створити можливості для податкових ухилень, ні надмірно обмежувати галузь регулюванням.
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та член партії "Голос" Ярослав Железняк підкреслив, що законодавці не можуть "просто легалізувати" криптоактиви в Україні.
Уряд спільно з Національним банком, Міністерствами фінансів та цифрової трансформації, а також з Національною комісією, що відповідає за ринок цінних паперів, прагнуть досягти згоди, яка б врівноважувала інтереси різних секторів суспільства. Згідно зі словами Железняка, існують три основні аспекти, які мають значення для процесу легалізації криптовалют:
Україна прагне уникнути репутації притулку для міжнародних злочинних синдикатів, а також не бажає опинитися у чорному списку FATF. У зв'язку з цим, Уряд звернувся за консультаціями до Міжнародного валютного фонду;
важливо, щоб криптовалюта не перетворилася на канал втрати податкових надходжень, що може призвести до значного зменшення доходів державного бюджету;
сектор криптовалют має залишатися вільним від надмірного регулювання, а учасники ринку не повинні ставати об'єктами надмірної уваги з боку правоохоронних органів."Тому, щоб не писати окремо і кожному: крипту обовʼязково скоро врегулюємо. Сподіваюсь, вже до кінця року буде прогрес. Головне - я взагалі не бачу нікого серед стейкхолдерів державних органів, хто проти чи заважає. Триває нормальна конструктивна професійна дискусія", - заявив Железняк.
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