Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нардеп розповів, коли в Україні нарешті легалізують криптовалюту

15:11 19.08.2024 |

Фінанси

 

До кінця 2024 року в Україні очікується істотний прогрес у сфері нормативного регулювання криптовалют. Збереження балансу є пріоритетом для всіх сторін: вони не мають наміру ні створити можливості для податкових ухилень, ні надмірно обмежувати галузь регулюванням.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та член партії "Голос" Ярослав Железняк підкреслив, що законодавці не можуть "просто легалізувати" криптоактиви в Україні.

Уряд спільно з Національним банком, Міністерствами фінансів та цифрової трансформації, а також з Національною комісією, що відповідає за ринок цінних паперів, прагнуть досягти згоди, яка б врівноважувала інтереси різних секторів суспільства. Згідно зі словами Железняка, існують три основні аспекти, які мають значення для процесу легалізації криптовалют:

Україна прагне уникнути репутації притулку для міжнародних злочинних синдикатів, а також не бажає опинитися у чорному списку FATF. У зв'язку з цим, Уряд звернувся за консультаціями до Міжнародного валютного фонду;

важливо, щоб криптовалюта не перетворилася на канал втрати податкових надходжень, що може призвести до значного зменшення доходів державного бюджету;

сектор криптовалют має залишатися вільним від надмірного регулювання, а учасники ринку не повинні ставати об'єктами надмірної уваги з боку правоохоронних органів.

"Тому, щоб не писати окремо і кожному: крипту обовʼязково скоро врегулюємо. Сподіваюсь, вже до кінця року буде прогрес. Головне - я взагалі не бачу нікого серед стейкхолдерів державних органів, хто проти чи заважає. Триває нормальна конструктивна професійна дискусія", - заявив Железняк.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3027
  0,0917
 0,22
EUR
 1
 45,6085
  0,3094
 0,68

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9419  0,04 0,09 41,5304  0,11 0,26
EUR 45,0407  0,21 0,48 45,7911  0,23 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,12 0,29 41,3000  0,13 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес