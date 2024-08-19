НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2735 грн/$1

До кінця 2024 року в Україні очікується істотний прогрес у сфері нормативного регулювання криптовалют. Збереження балансу є пріоритетом для всіх сторін: вони не мають наміру ні створити можливості для податкових ухилень, ні надмірно обмежувати галузь регулюванням.