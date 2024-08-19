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Христофор Колумб
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2735 грн/$1
12:48 19.08.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 19 серпня 2024 року.
|Показник
|16.08.2024
|19.08.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.1798
|41.2735
|0.23
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 19 серпня - 41,2110 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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