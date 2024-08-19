Ціна золота тримається вище $2500 за унцію

Ціна золота, що вперше перевищила $2500 за унцію минулої п'ятниці, тримається вище за цю позначку на торгах у понеділок.

Вартість дорогоцінного металу за даними на 10:30 EET становить $2502,2 за унцію.

У п'ятницю золото оновило рекордний максимум на тлі слабких статданих щодо економіки США, які підвищили впевненість трейдерів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) розпочне зниження ставки у вересні. Деякі експерти не виключають, що ФРС опустить ставку не на 25 базисних пунктів, а відразу на 50 б.п. на майбутньому засіданні.

Загалом ринок очікує, що за підсумками трьох засідань, що залишилися цього року, американський ЦБ у сукупності знизить ставку на 100 б.п. із нинішніх 5,25-5,5% річних.

Золото подорожчало більш ніж на 20% цього року, зокрема, завдяки очікуванням пом'якшення грошово-кредитної політики світовими ЦБ. Зростанню попиту на дорогоцінний метал також сприяє загальний інтерес інвесторів до активів "тихої гавані" у зв'язку з серйозною напруженістю на Близькому Сході та російсько-українським конфліктом.

Аналітик TD Securities Барк Мелек очікує, що ціна золота може піднятися до $2700 за унцію в найближчі квартали, оскільки макроекономічні чинники і політика центробанків створюють для цього необхідні умови.