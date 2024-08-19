Фінансові новини
- |
- 19.08.24
- |
- 16:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціна золота тримається вище $2500 за унцію
10:57 19.08.2024 |
Ціна золота, що вперше перевищила $2500 за унцію минулої п'ятниці, тримається вище за цю позначку на торгах у понеділок.
Вартість дорогоцінного металу за даними на 10:30 EET становить $2502,2 за унцію.
У п'ятницю золото оновило рекордний максимум на тлі слабких статданих щодо економіки США, які підвищили впевненість трейдерів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) розпочне зниження ставки у вересні. Деякі експерти не виключають, що ФРС опустить ставку не на 25 базисних пунктів, а відразу на 50 б.п. на майбутньому засіданні.
Загалом ринок очікує, що за підсумками трьох засідань, що залишилися цього року, американський ЦБ у сукупності знизить ставку на 100 б.п. із нинішніх 5,25-5,5% річних.
Золото подорожчало більш ніж на 20% цього року, зокрема, завдяки очікуванням пом'якшення грошово-кредитної політики світовими ЦБ. Зростанню попиту на дорогоцінний метал також сприяє загальний інтерес інвесторів до активів "тихої гавані" у зв'язку з серйозною напруженістю на Близькому Сході та російсько-українським конфліктом.
Аналітик TD Securities Барк Мелек очікує, що ціна золота може піднятися до $2700 за унцію в найближчі квартали, оскільки макроекономічні чинники і політика центробанків створюють для цього необхідні умови.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
ТОП-НОВИНИ
|Данія анонсувала нову допомогу для України на суму 116 млн доларів
|Рада церков підтримала заборону російської церкви в Україні
|Мінфін зобов'яже маркетплейси звітувати в податкову про доходи користувачів
|Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики. Що про нього відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США слабо дешевшає до євро та фунта, втрачає більше 1% у парі з ієною
|Нардеп розповів, коли в Україні нарешті легалізують криптовалюту
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2735 грн/$1
|У monobank повідомили про завершення масштабної DDOS-атаки. Вона тривала три дні
|Кількість договорів за «Зеленою карткою» в Україні за 7 міс. скоротилася на 8,6%
|Ціна золота тримається вище $2500 за унцію
Бізнес
|Міністерство юстиції США може змусити Google продати Android або Chrome
|Avon подала заяву про банкрутство
|З 0 до 100% за 4 хвилини 30 секунд: realme представила технологію швидкої зарядки SuperSonic на 320 Вт
|Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів
|У Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку
|Google представив Pixel 9 Pro Fold – свій складаний смартфон з найбільшим дисплеєм
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL