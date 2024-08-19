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Азійські акції взяли паузу

08:00 19.08.2024 |

Фінанси

 

Азіатські акції взяли паузу в понеділок після того, як світові фондові індекси пережили найкращий тиждень за останні дев'ять місяців на тлі оптимізму щодо того, що економіка США уникне рецесії, а уповільнення інфляції запустить цикл зниження процентних ставок.

Наразі очікування більш м'якого, ніж м'яке приземлення американської економіки призвели до зростання ф'ючерсів на S&P 500 та Nasdaq 100 на 0,2% кожен, продовжуючи зростання минулого тижня.

Найбільший фондовий індекс Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії виріс на 0,2% після зростання на 2,8% минулого тижня. Японський Nikkei знизився на 0,4% після майже 9% зростання минулого тижня.

Перспектива зниження вартості запозичень також вперше підштовхнула ціни на золото вище 2500 доларів за унцію, в той час як долар знизився по відношенню до євро. Водночас ієна та швейцарський франк ослабли, оскільки апетит до ризику відновився.

На вихідних члени Федеральної резервної системи Мері Дейлі та Остін Гулсбі натякнули на можливість пом'якшення монетарної політики у вересні. Очікується, що протокол останнього засідання, який має бути опублікований цього тижня, посилить цей «голубиний» прогноз.

Голова ФРС Джером Пауелл виступить у п'ятницю в Джексон-Холі, де, як очікують інвестори, він визнає можливість зниження ставки.

Не лише Федеральна резервна система розглядає можливість пом'якшення політики: очікується, що центральний банк Швеції знизить ставки цього тижня, можливо, на значні 50 базисних пунктів.
За матеріалами: investing.com
 

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