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Долар утримується в очікуванні протоколу FOMC та коментарів Пауелла
07:44 19.08.2024 |
У понеділок долар США намагався просунутися вперед проти своїх конкурентів, хоча він торгувався у вузькому діапазоні, оскільки інвестори очікують на цьому тижні нових каталізаторів, які можуть дати підказки щодо перспектив процентних ставок в США.
Протокол липневого засідання Федеральної резервної системи і виступ голови Джерома Пауелла в Джексон-Холі, ймовірно, стануть основними рушійними силами руху валют цього тижня, який також принесе дані по інфляції з Канади і Японії, а також показники індексу менеджерів із закупівель у США, єврозоні та Великобританії.
Востаннє євро коштував $1,1026, в той час як фунт стерлінгів зріс до місячного максимуму $1,2950 на початку азіатської торгової сесії, коли бети на швидкий початок циклу пом'якшення монетарної політики ФРС тиснули на курс долара.
По відношенню до кошика валют долар впав на 0,06% до 102,40.
Трейдери повністю заклали в ціну зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні з ймовірністю 24,5%, що вона знизиться ще на 50 б.п. Ф'ючерси вказують на більш ніж 90 б.п. пом'якшення до кінця року.
«Ринки будуть сфокусовані на тому, що Пауелл скаже наприкінці цього тижня, і я думаю, що це буде чудова можливість для Пауелла або підтримати, або відкинути ринкове ціноутворення», - сказала валютний стратег Керол Конг з Commonwealth Bank of Australia Керол Конг.
«Я думаю, що він принаймні дасть зелене світло зниженню ставки на вересневому засіданні. Якщо ж ні, то я думаю, що він спробує зберегти можливість вибору, тому що до наступного засідання у нас є ще деякі дані».
Фінансові ринки почали серпень неспокійно після низки м'якших, ніж очікувалося, економічних даних зі США - зокрема, слабкий звіт про зайнятість за липень спровокував сильну волатильність, оскільки інвестори побоювалися, що найбільша економіка світу прямує до рецесії і що ФРС не поспішає з пом'якшенням ставок.
Тепер, коли ці побоювання зменшилися, традиційні активи-прихістки, такі як єна, які отримали поштовх завдяки втечі до безпеки, втратили частину своїх прибутків, отриманих на початку серпня.
Востаннє японська валюта подешевшала на 0,2% до 147,93 за долар, впавши приблизно на 4% з семимісячного максимуму на початку місяця.
Японські інвестиційні дані в п'ятницю підтвердили, що після періоду потрясінь інвестори повернулися до бетів на те, що Банк Японії буде повільно підвищувати процентні ставки і що єна залишиться дешевою.
«З огляду на те, що фінансові ринки заспокоїлися і волатильність знизилася, я думаю, що пара долар/єна може відновитися ще більше, можливо, до 150, оскільки волатильність продовжує знижуватися», - сказав Конг з CBA.
Новозеландський долар виріс на 0,16% до $0,6062, в той час як австралійський долар досягнув місячного максимуму в $0,66865.
Австралієць отримав підтримку від все ще яструбиного Резервного банку Австралії після того, як його голова Мішель Баллок в п'ятницю заявила, що поки що передчасно думати про зниження ставок.
Її коментарі з'явилися через кілька днів після того, як Резервний банк Нової Зеландії вперше за останні чотири роки знизив ставку.
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