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Долар утримується в очікуванні протоколу FOMC та коментарів Пауелла

07:44 19.08.2024 |

Фінанси

 

У понеділок долар США намагався просунутися вперед проти своїх конкурентів, хоча він торгувався у вузькому діапазоні, оскільки інвестори очікують на цьому тижні нових каталізаторів, які можуть дати підказки щодо перспектив процентних ставок в США.

Протокол липневого засідання Федеральної резервної системи і виступ голови Джерома Пауелла в Джексон-Холі, ймовірно, стануть основними рушійними силами руху валют цього тижня, який також принесе дані по інфляції з Канади і Японії, а також показники індексу менеджерів із закупівель у США, єврозоні та Великобританії.

Востаннє євро коштував $1,1026, в той час як фунт стерлінгів зріс до місячного максимуму $1,2950 на початку азіатської торгової сесії, коли бети на швидкий початок циклу пом'якшення монетарної політики ФРС тиснули на курс долара.

По відношенню до кошика валют долар впав на 0,06% до 102,40.

Трейдери повністю заклали в ціну зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні з ймовірністю 24,5%, що вона знизиться ще на 50 б.п. Ф'ючерси вказують на більш ніж 90 б.п. пом'якшення до кінця року.

«Ринки будуть сфокусовані на тому, що Пауелл скаже наприкінці цього тижня, і я думаю, що це буде чудова можливість для Пауелла або підтримати, або відкинути ринкове ціноутворення», - сказала валютний стратег Керол Конг з Commonwealth Bank of Australia Керол Конг.

«Я думаю, що він принаймні дасть зелене світло зниженню ставки на вересневому засіданні. Якщо ж ні, то я думаю, що він спробує зберегти можливість вибору, тому що до наступного засідання у нас є ще деякі дані».

Фінансові ринки почали серпень неспокійно після низки м'якших, ніж очікувалося, економічних даних зі США - зокрема, слабкий звіт про зайнятість за липень спровокував сильну волатильність, оскільки інвестори побоювалися, що найбільша економіка світу прямує до рецесії і що ФРС не поспішає з пом'якшенням ставок.

Тепер, коли ці побоювання зменшилися, традиційні активи-прихістки, такі як єна, які отримали поштовх завдяки втечі до безпеки, втратили частину своїх прибутків, отриманих на початку серпня.

Востаннє японська валюта подешевшала на 0,2% до 147,93 за долар, впавши приблизно на 4% з семимісячного максимуму на початку місяця.

Японські інвестиційні дані в п'ятницю підтвердили, що після періоду потрясінь інвестори повернулися до бетів на те, що Банк Японії буде повільно підвищувати процентні ставки і що єна залишиться дешевою.

«З огляду на те, що фінансові ринки заспокоїлися і волатильність знизилася, я думаю, що пара долар/єна може відновитися ще більше, можливо, до 150, оскільки волатильність продовжує знижуватися», - сказав Конг з CBA.

Новозеландський долар виріс на 0,16% до $0,6062, в той час як австралійський долар досягнув місячного максимуму в $0,66865.

Австралієць отримав підтримку від все ще яструбиного Резервного банку Австралії після того, як його голова Мішель Баллок в п'ятницю заявила, що поки що передчасно думати про зниження ставок.

Її коментарі з'явилися через кілька днів після того, як Резервний банк Нової Зеландії вперше за останні чотири роки знизив ставку.
За матеріалами: investing.com
 

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