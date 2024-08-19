Волл-стріт отримала найкращий тиждень року, оскільки побоювання рецесії слабшають

Американські фондові індекси завершили п'ятницю зростанням, збільшивши свій найбільший тижневий відсотковий приріст за рік, оскільки занепокоєння щодо економічного спаду зменшились, а інвестори зосередились на економічному симпозіумі в Джексон-Холі, яке відбудеться цього тижня.

Індекси S&P 500 та Nasdaq зростали сім сесій поспіль, оскільки акції компенсують втрати, спричинені падінням три тижні тому. Розпродаж, викликаний слабкими економічними даними та посиленням побоювань рецесії, підтвердив, що Nasdaq увійшов у зону корекції.

Всі три індекси зафіксували найбільший тижневий приріст у відсотках з кінця жовтня, причому S&P 500 та Nasdaq показали перший тижневий приріст за останні п'ять років.

«Те, що ми спостерігали на сьогоднішніх ринках, є продовженням повернення і заспокоєння попередніх побоювань щодо рецесії», - сказав Грег Бассук, генеральний директор AXS Investments в Нью-Йорку.

«Позитивні економічні дані - це те, що дійсно підживлює це ралі, надаючи більшої впевненості інвесторам у тому, що рецесії, швидше за все, вдасться уникнути, і що ФРС почне знижувати ставки у вересні».

Шквал важливих економічних даних цього тижня, включаючи індекс споживчих цін Міністерства праці та звіт про роздрібні продажі Міністерства торгівлі, запевнив, що інфляція продовжує знижуватися до цільового показника ФРС у 2%, а споживчі витрати залишаються на високому рівні.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що в липні кількість нових будинків на одну сім'ю в США впала до майже півторарічного мінімуму, в той час як попереднє дослідження Мічиганського університету щодо споживчих настроїв у серпні показало сильніше, ніж очікувалося, покращення.

Представники світових центральних банків виступлять на симпозіумі в Джексон-Холі, штат Вайомінг, цього тижня, а програмна промова голови ФРС Джерома Пауелла в п'ятницю потенційно визначить очікування щодо траєкторії зниження ставок в США.

«Всі очі будуть сфокусовані на коментарях Пауелла», - сказав Бассук. «Активність на ринку в цьому році послідовно базувалася на ймовірності і ступені зниження ставок ФРС».

Глава ФРБ Чикаго Остін Гулсбі в інтерв'ю Національному громадському радіо заявив, що чиновники центрального банку повинні остерігатися зберігати обмежувальну політику довше, ніж це необхідно.

Фінансові ринки вбачають 74,5% ймовірність того, що ФРС знизить ключову ставку на 25 базисних пунктів після вересневого засідання, при цьому ймовірність надвеликого зниження ставки на 50 базисних пунктів зменшується до 25,5%, як показав CME FedWatch Tool.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 96,7 пунктів, або на 0,24%, до 40 659,76. S&P 500 піднявся на 11,03 пункти, або 0,20%, до 5 554,25, а Nasdaq Composite додав 37,22 пункти, або 0,21%, до 17 631,72.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільший відсотковий приріст продемонстрував фінансовий сектор, в той час як промисловість зазнала найбільшого падіння.

Applied Materials знизився на 1,9%, змінивши своє зростання після того, як компанія, що виробляє обладнання для виготовлення мікросхем, спрогнозувала вищий, ніж очікувалося, дохід у другому кварталі.

Amcor продемонстрував більше, ніж очікувалося, падіння продажів в четвертому кварталі. Акції пакувальної компанії, що котируються на біржі США, впали на 3,7% після публікації звіту.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) акції, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 2,22 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,53 до 1 було на користь тих, що зростають.

Індекс S&P 500 показав 13 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму; індекс Nasdaq Composite зафіксував 66 нових максимумів і 85 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,11 мільярдів акцій, порівняно з 12,27 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.