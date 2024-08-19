Фінансові новини
- |
- 19.08.24
- |
- 10:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Волл-стріт отримала найкращий тиждень року, оскільки побоювання рецесії слабшають
07:20 19.08.2024 |
Американські фондові індекси завершили п'ятницю зростанням, збільшивши свій найбільший тижневий відсотковий приріст за рік, оскільки занепокоєння щодо економічного спаду зменшились, а інвестори зосередились на економічному симпозіумі в Джексон-Холі, яке відбудеться цього тижня.
Індекси S&P 500 та Nasdaq зростали сім сесій поспіль, оскільки акції компенсують втрати, спричинені падінням три тижні тому. Розпродаж, викликаний слабкими економічними даними та посиленням побоювань рецесії, підтвердив, що Nasdaq увійшов у зону корекції.
Всі три індекси зафіксували найбільший тижневий приріст у відсотках з кінця жовтня, причому S&P 500 та Nasdaq показали перший тижневий приріст за останні п'ять років.
«Те, що ми спостерігали на сьогоднішніх ринках, є продовженням повернення і заспокоєння попередніх побоювань щодо рецесії», - сказав Грег Бассук, генеральний директор AXS Investments в Нью-Йорку.
«Позитивні економічні дані - це те, що дійсно підживлює це ралі, надаючи більшої впевненості інвесторам у тому, що рецесії, швидше за все, вдасться уникнути, і що ФРС почне знижувати ставки у вересні».
Шквал важливих економічних даних цього тижня, включаючи індекс споживчих цін Міністерства праці та звіт про роздрібні продажі Міністерства торгівлі, запевнив, що інфляція продовжує знижуватися до цільового показника ФРС у 2%, а споживчі витрати залишаються на високому рівні.
Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що в липні кількість нових будинків на одну сім'ю в США впала до майже півторарічного мінімуму, в той час як попереднє дослідження Мічиганського університету щодо споживчих настроїв у серпні показало сильніше, ніж очікувалося, покращення.
Представники світових центральних банків виступлять на симпозіумі в Джексон-Холі, штат Вайомінг, цього тижня, а програмна промова голови ФРС Джерома Пауелла в п'ятницю потенційно визначить очікування щодо траєкторії зниження ставок в США.
«Всі очі будуть сфокусовані на коментарях Пауелла», - сказав Бассук. «Активність на ринку в цьому році послідовно базувалася на ймовірності і ступені зниження ставок ФРС».
Глава ФРБ Чикаго Остін Гулсбі в інтерв'ю Національному громадському радіо заявив, що чиновники центрального банку повинні остерігатися зберігати обмежувальну політику довше, ніж це необхідно.
Фінансові ринки вбачають 74,5% ймовірність того, що ФРС знизить ключову ставку на 25 базисних пунктів після вересневого засідання, при цьому ймовірність надвеликого зниження ставки на 50 базисних пунктів зменшується до 25,5%, як показав CME FedWatch Tool.
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 96,7 пунктів, або на 0,24%, до 40 659,76. S&P 500 піднявся на 11,03 пункти, або 0,20%, до 5 554,25, а Nasdaq Composite додав 37,22 пункти, або 0,21%, до 17 631,72.
Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільший відсотковий приріст продемонстрував фінансовий сектор, в той час як промисловість зазнала найбільшого падіння.
Applied Materials знизився на 1,9%, змінивши своє зростання після того, як компанія, що виробляє обладнання для виготовлення мікросхем, спрогнозувала вищий, ніж очікувалося, дохід у другому кварталі.
Amcor продемонстрував більше, ніж очікувалося, падіння продажів в четвертому кварталі. Акції пакувальної компанії, що котируються на біржі США, впали на 3,7% після публікації звіту.
На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) акції, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 2,22 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,53 до 1 було на користь тих, що зростають.
Індекс S&P 500 показав 13 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму; індекс Nasdaq Composite зафіксував 66 нових максимумів і 85 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 10,11 мільярдів акцій, порівняно з 12,27 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін зобов'яже маркетплейси звітувати в податкову про доходи користувачів
|Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики. Що про нього відомо
|Канада дозволила Україні використовувати надані їй танки та бронемашини на території РФ - ЗМІ
|ППО Iris-T та танки Leopard: у Німеччині розкрили деталі нової військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За тиждень Нацбанк продав майже 519 мільйонів доларів
|Азійські акції взяли паузу
|Долар утримується в очікуванні протоколу FOMC та коментарів Пауелла
|Волл-стріт отримала найкращий тиждень року, оскільки побоювання рецесії слабшають
|Долар помірно дешевшає до євро і фунта, падає до єни
|Банківська мережа зменшилася в II кв.-2024 на 23 відділення - НБУ
|Страхування суден у портах Одеси зараз лише на 1-1,5% дорожче мирного часу - в.о. міністра агрополітики
Бізнес
|Міністерство юстиції США може змусити Google продати Android або Chrome
|Avon подала заяву про банкрутство
|З 0 до 100% за 4 хвилини 30 секунд: realme представила технологію швидкої зарядки SuperSonic на 320 Вт
|Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів
|У Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку
|Google представив Pixel 9 Pro Fold – свій складаний смартфон з найбільшим дисплеєм
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL